​С начала дня на Донбассе произошло шесть обстрелов

В ходе боевых действий был ранен один военный.

С начала дня в районе боевых действий на Донбассе произошло шесть обстрелов со стороны поддерживаемых Россией боевиков. Пять из них было с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба операции объединенных сил.

Стреляли возле Лебединского (минометы калибра 82 мм и 120 мм), Песков (минометы 82 мм и вооружение БМП-1), Водяного (минометы 82 мм, ручные противотанковые гранатометы, стрелковое оружие), Павлополя (крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие) и Катериновки (минометы 82 мм, стрелковое оружие).

Обороняющиеся подразделения стреляли в ответ.

В ходе боевых действий был ранен один военный.

Напомним, что 16 февраля на Донбассе погиб один военный, еще один был ранен.