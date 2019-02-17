​В Запорожье задержали трех человек за попытку поджечь церковь

В Запорожье задержали трех человек, которые пытались поджечь храм в честь Апостола Ионна Богослова в Бородинском районе города. Церковь относится к УПЦ Московского патриархата.

Задержание произошло 16 февраля, пишет местное издание 061.ua со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Подозреваются житель Запорожья, еще один мужчина из одного из сел области, а также женщина. Больше подробностей в управлении СБУ области пообещали сообщить 18 февраля.

Агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что один из мужчин пытался поджечь храм с помощью воспламеняющего вещества и самодельного факела, но у него не получилось.

Открыто уголовное производство и продолжается расследование по ст. 258 Уголовного кодекса Украины - теракт. В службе подозревают, что цель этих действий - разжечь межрелигиозную вражду. Сейчас устанавливаются причастность задержанных и других лиц к еще двум попыткам поджогов церквей в Запорожье, которые были в этом месяце.

Первая попытка поджога церкви в Запорожье произошла 6 февраля, вторая - 11 февраля.

Напомним, что 15 февраля в Кривом Роге кто-то поджег двери храма Вознесения Господня и обрисовал стены лозунгом неонацистов 14/88.