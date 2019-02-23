Два человека погибли на месте, трое получили ранения.

Между пропускными пунктами КПП "Еленовка" и КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области взорвался гражданский автомобиль. Об этом пишут СМИ боевиков.

По информации очевидцев, водитель микроавтобуса марки Mercedes при пересечении нейтральной зоны выехал на грунтовую дорогу, после чего произошел взрыв.

В машине, по предварительной информации, находились три человека. Информация о пострадавших разниться.

Представитель "ДНР" в СЦКК Руслан Якубов сообщил, что мужчина, который был за рулем, скончался на месте, его мать – в больнице. Еще один мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

Обновление 16:55. По информации украинских военных, микроавтобус подорвался на противотанковой мине на временно оккупированной территории вблизи блокпоста боевиков. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Сегодня в 12.30 в 50 метрах от контрольного пункта "Еленовка", где представители российско-оккупационных войск осуществляют пропуск граждан, произошел подрыв автомобиля. По предварительной информации, микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, съехал на обочину и подорвался на противотанковой мине ", - говорится в сообщении.

В результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения.

Ранее сообщалось, что с начала войны на Донбассе на минах подорвались 833 гражданских. Из них - 269 погибли.