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Во Львове искали взрывчатку на двух вокзалах и заправке

Эвакуировали около 700 человек.

Во Львове искали взрывчатку на двух вокзалах и заправке
Главный железнодорожный вокзал Львова
Фото: commons.wikimedia.org

Во Львове в полицию утром 23 февраля от 10.35 до 11.05 поступили три сообщения о заминировании автовокзала на улице Стрыйской, главного железнодорожного вокзала и автозаправочной станции на улице Кузневича. Об этом говорится на сайте Нацполиции области.

"Указанные в сообщениях объекты и прилегающие территории проверяли эксперты-взрывотехники и кинологи. Также на местах работали следственно-оперативные группы и другие службы ", - говорится в сообщении.

Были эвакуированы около 700 человек.

Взрывоопасных или подозрительных предметов при обследовании правоохранители не обнаружили.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных производств, устанавливаются лица анонимов, которые предоставили ложные сообщения.

Напомним, сегодня утром в Харькове эвакуировали железнодорожный вокзал из-за сообщения о минировании.

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