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СБУ задержала трех "телефонных террористов"

Одного из них проверяют на связи с боевиками "ЛНР".

СБУ задержала трех "телефонных террористов"
СБУ задержала трех "телефонных террористов"
Фото: Православная Жизнь

Сотрудники Службы безопасности разоблачили троих лиц, которые совершили заведомо ложные сообщения о заминировании.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Так, в Запорожье задержали местного жителя, который из хулиганских побуждений сообщил о минировании местного Дворца культуры. Таким же образом решила "развлечься" и одесситка, заявив о заложенной в одном из супермаркетов города взрывчатке. После тщательного обследования указанных объектов и прилегающей к ним территории взрывных устройств и веществ обнаружено не было", - говорится в сообщении.

По обоим фактам возбуждены уголовные производства, а одесситке уже объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса.

Еще одного "телефонного террориста" поймали в Луганской области. Отмечается, что правоохранители установили жителя Лисичанска, который угрожал совершить теракты на общественных объектах города.

"В ходе проверки информация о заложенной взрывчатке не подтвердилась, а вот во время обысков по месту жительства «минера» правоохранители обнаружили средства инициации взрыва и элементы для изготовления самодельных взрывных устройств", - сообщили в СБУ.

Задержанному готовят сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 159 УК. Также проверяется информация о его связи с боевиками "ЛНР" и возможной причастности к совершению других преступлений.

В спецслужбе напомнили, что за ложные сообщения о минировании грозит наказание - лишение свободыот двух до шести лет. За повторный звонок злоумышленник может получить до восьми лет. "Телефонным террористам" также придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, которые понесли убытки от их действий.

Напомним, в Киеве пьяный мужчина "заминировал" Раду и сообщил полиции свой адрес.

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