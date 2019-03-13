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В Звенигородке грабитель убил двух пенсионеров

Погибшая семья владела двумя магазинами на местном рынке.

В Звенигородке грабитель убил двух пенсионеров
В Звенигородке грабители убили двух пенсионеров
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Во вторник вечером в г. Звенигородка Черкасской области произошло ограбление - в дом, где проживала пожилая пара супругов, проник вор.

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Фейсбуке.

"После 21:00 в частный дом пенсионеров проник неизвестный преступник. В доме находились мужчина и женщина, 1951 и 1961 г.р., а также 90-летняя мать потерпевшей. Преступник, угрожая оружием требовал деньги, но потерпевшие оказали сопротивление. Грабитель ранил пострадавших и, уже будучи тяжело раненым, пострадавший смог набрать номер дочерии сообщить о нападении", - говорится в сообщении.

Оба пенсионера скончались в больнице.

По информации полиции, семья владела двумя магазинами на местном рынке.

"Денег преступник не нашел, но двух людей не стало", - добавил Аброськин.

На месте преступления работают следователи и оперативники.

Напомним, ранее в Черкассах 73-летний пенсионер расстрелял из ружья грабителей, которые отобрали у него барсетку.

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