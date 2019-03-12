Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
Билецкий пообещал вывести на улицы "намного больше 10 тысяч человек" в субботу
Билецкий пообещал вывести на улицы "намного больше 10 тысяч человек" в субботу
Фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с ГФС, СБУ, военной прокуратурой и НАБУ, - Bihus.info
Фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с ГФС, СБУ, военной прокуратурой и НАБУ, - Bihus.info
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
МВД показало фиктивных спонсоров кандидата в президенты Юрия Тимошенко
МВД показало фиктивных спонсоров кандидата в президенты Юрия Тимошенко
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы"
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы"
Бег по кругу
Бег по кругу
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Россия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Россия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Арестант пытался совершить самоубийство на заседании суда в Киеве

Подозреваемого спасли, суд продлил меру пресечения на два месяца.

Арестант пытался совершить самоубийство на заседании суда в Киеве
Фото: 24 Канал

Обвиняемый гражданин Молдовы порезал себе живот в зале заседания Киево-Святошинского суда.

Об этом LB.ua сообщили в суде.

Инцидент произошел во время заседания суда по продлению меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщили в суде, гражданин Молдовы пытался совершить самоубийство, путем повреждения режущим предметом живота.

"Таким образом он пытался сорвать судебное заседание, где планировалось продолжить ему меру пресечения", - сообщили в суде.

Подозреваемого доставили в больницу, серьезных повреждений он не получил.

Подсудимый обвиняется в покушении на убийство и разбойном нападении. Дело рассматривается по сути в Киево-Святошинском суде. По делу проходят три человека. Во время инцидента в камере для подсудимых в зале суда было два подсудимых. Третий принимал участие в заседании по видеосвязи с Одесского СИЗО.

Суд продлил им меру пресечения до 11 мая.

По информации LB.ua, попытку самоубийства совершил гражданин Молдовы Василе Бутнару.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также