Арестант пытался совершить самоубийство на заседании суда в Киеве

Подозреваемого спасли, суд продлил меру пресечения на два месяца.

Обвиняемый гражданин Молдовы порезал себе живот в зале заседания Киево-Святошинского суда.

Об этом LB.ua сообщили в суде.

Инцидент произошел во время заседания суда по продлению меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщили в суде, гражданин Молдовы пытался совершить самоубийство, путем повреждения режущим предметом живота.

"Таким образом он пытался сорвать судебное заседание, где планировалось продолжить ему меру пресечения", - сообщили в суде.

Подозреваемого доставили в больницу, серьезных повреждений он не получил.

Подсудимый обвиняется в покушении на убийство и разбойном нападении. Дело рассматривается по сути в Киево-Святошинском суде. По делу проходят три человека. Во время инцидента в камере для подсудимых в зале суда было два подсудимых. Третий принимал участие в заседании по видеосвязи с Одесского СИЗО.

Суд продлил им меру пресечения до 11 мая.

По информации LB.ua, попытку самоубийства совершил гражданин Молдовы Василе Бутнару.