Боевики дважды открывали огонь на Донбассе во вторник

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции украинских военнослужащих на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Отмечается, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики два раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение: из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки.

Потерь среди военнослужащих нет.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников". - отметили в штабе.

Напомним, в полночь 8 марта на Донбассе начался новый режим тишины, который сначала продержался 10 часов. Затем число обстрелов со стороны боевиков значительно снизилось, а в понедельник, 11 марта, Минобороны констатировало соблюдение режима тишины, отметив, что в последний раз такое длительное перемирие фиксировалось 23 декабря 2018 года.