Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Россия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Россия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Бег по кругу
Бег по кругу
МВД показало фиктивных спонсоров кандидата в президенты Юрия Тимошенко
МВД показало фиктивных спонсоров кандидата в президенты Юрия Тимошенко
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы"
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы"
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
Фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с ГФС, СБУ, военной прокуратурой и НАБУ, - Bihus.info
Фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с ГФС, СБУ, военной прокуратурой и НАБУ, - Bihus.info
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Билецкий пообещал вывести на улицы "намного больше 10 тысяч человек" в субботу
Билецкий пообещал вывести на улицы "намного больше 10 тысяч человек" в субботу
ГлавнаяОбществоЖизнь

В среду в Киеве переменная облачность и до +6 градусов

Ночью ожидаются заморозки до -4 градусов.

В среду в Киеве переменная облачность и до +6 градусов
Фото: bloggv.net

13 марта в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем +4…+6 градусов.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-8 градусов, днем +4…+11 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -5…-10 градусов, днем -5…-10 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -2…-4 градуса, днем +7…+9 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -4…-6 градусов, днем +5…+7 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью -3…-5 градусов, днем +8…+10 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, днем +3…+9 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-8 градусов, днем +3…+9 градусов, в Винницкой области +5…+10 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем +4…+9 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, в Одесской области -2…+3 градуса, днем +4…+10 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +5…+10 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +6…+8 градусов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также