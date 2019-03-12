В среду в Киеве переменная облачность и до +6 градусов

Ночью ожидаются заморозки до -4 градусов.

13 марта в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем +4…+6 градусов.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-8 градусов, днем +4…+11 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -5…-10 градусов, днем -5…-10 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -2…-4 градуса, днем +7…+9 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -4…-6 градусов, днем +5…+7 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью -3…-5 градусов, днем +8…+10 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, днем +3…+9 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-8 градусов, днем +3…+9 градусов, в Винницкой области +5…+10 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем +4…+9 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, в Одесской области -2…+3 градуса, днем +4…+10 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +5…+10 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +6…+8 градусов.