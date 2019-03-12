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ГлавнаяОбществоПроисшествия

При пожаре в Донецкой области погибли двое взрослых и двое маленьких детей

Огонь тушили более часа.

Фото: dsns.gov.ua

В Донецкой области при пожаре в частном доме погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Пожар возник в г. Красногоровка (Марьинский район) около 19:55. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили тела погибших - двох детей 2015 года рождения и двоих взрослых 1982 и 1976 г.р.

Пожар удалось потушить только через час. Огонь уничтожил перекрытия, крышу и бытовые вещи на площади 150 кв.м. На месте ЧП работали 10 пожарных и 2 единицы техники.

Причина пожара на данный момент уточняется.

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