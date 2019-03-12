За сутки на Донбассе зафиксирован один обстрел

В понедельник, 11 марта, в зоне боевых действий на Донбассе боевики совершили один обстрел позиций украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.
Обстрел из стрелкового оружия зафиксирован на позициях вблизи Авдеевки, потерь среди украинских военных нет.
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, с полуночи 8 марта на Донбассе объявлен "режим тишины". Фактически без обстрелов прошли только сутки 10 марта.