Минобороны констатировало соблюдение режима тишины на Донбассе

В последний раз такое длительное перемирие фиксировалось 23 декабря 2018 года.

Министерство обороны заявляет, что режим тишины соблюдается в зоне операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 11 марта.

Об этом заявил на брифинге спикер Дмитрий Гуцуляк, сообщается на сайте Минобороны.

Он сообщил, что по состоянию на 12:00 понедельника обстрелов не зафиксировано.

"В целом оккупанты соблюдают весеннее перемирие", - сказал Гуцуляк.

Он также отметил, в последний раз такое длительное перемирие фиксировалось в зоне ООС 23 декабря 2018 года.

Напомним, 10 марта обстрелов в зоне проведения Операции объединенных сил не было. 9 марта боевики три раза обстреляли позиции сил ООС, потерь среди украинских вооеннослужащих не было.

Отметим, что сначала новый режим тишины на Донбассе, который начался в полночь 8 марта, продержался 10 часов.