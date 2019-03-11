Генштаб показал новую символику боевых бригад ВСУ
Генштаб показал новую символику боевых бригад ВСУ
Луценко о скандале вокруг Гладковского: "Президент сказал: «Виновен - сажайте»"
Луценко о скандале вокруг Гладковского: "Президент сказал: «Виновен - сажайте»"
В Тернополе 13-летняя девочка за рулем Subaru устроила ДТП и находится в коме
В Тернополе 13-летняя девочка за рулем Subaru устроила ДТП и находится в коме
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы"
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы"
Самолет с 157 людьми на борту разбился в Африке, никто не выжил (обновлено)
Самолет с 157 людьми на борту разбился в Африке, никто не выжил (обновлено)
Украинец Пидручный стал чемпионом мира по биатлону (обновлено)
Украинец Пидручный стал чемпионом мира по биатлону (обновлено)
"Нацкорпус" устроил потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь прорваться к Порошенко (обновлено)
"Нацкорпус" устроил потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь прорваться к Порошенко (обновлено)
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Британский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCI
Британский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCI
ГлавнаяОбществоВойна

Минобороны констатировало соблюдение режима тишины на Донбассе

В последний раз такое длительное перемирие фиксировалось 23 декабря 2018 года.

Минобороны констатировало соблюдение режима тишины на Донбассе
Спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк
Фото: mil.gov.ua

Министерство обороны заявляет, что режим тишины соблюдается в зоне операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 11 марта.

Об этом заявил на брифинге спикер Дмитрий Гуцуляк, сообщается на сайте Минобороны.

Он сообщил, что по состоянию на 12:00 понедельника обстрелов не зафиксировано.

"В целом оккупанты соблюдают весеннее перемирие", - сказал Гуцуляк.

Он также отметил, в последний раз такое длительное перемирие фиксировалось в зоне ООС 23 декабря 2018 года.

Напомним, 10 марта обстрелов в зоне проведения Операции объединенных сил не было. 9 марта боевики три раза обстреляли позиции сил ООС, потерь среди украинских вооеннослужащих не было.

Отметим, что сначала новый режим тишины на Донбассе, который начался в полночь 8 марта, продержался 10 часов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также