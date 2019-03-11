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Из-за непогоды в пяти областях Украины обесточены 47 населенных пунктов

За сутки спасатели убрали более 100 поваленных деревьев.

Из-за непогоды в пяти областях Украины обесточены 47 населенных пунктов
За сутки спасатели убрали более 100 поваленных деревьев.
Фото: cv.dsns.gov.ua

В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остаются 47 населенных пунктов в пяти областях Украины.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям, передает "Интерфакс-Украина".

"В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 47 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Львовская - 19 н.п., Киевская - 12 н.п., Житомирская - 12 н.п., Луганская - 3 н.п., Черновицкая - 1", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Из-за сильных порывов ветра остаются поврежденными крыши 75 (было повреждено 108, восстановлено 33) зданий жилой и социальной сферы в 5 областях, а именно: Львовская - 66 (было повреждено 99, восстановлено 33), Ивано-Франковская - 4, Тернопольская - 2, Винницкая -2 и Одесская - 1.

"В течение суток спасатели  также убрали более 100 поваленных деревьев", - добавили в пресс-службе.

Для ликвидации последствий непогоды привлечено 420 человек и 114 единиц техники, из них от ГСЧС 270 человек личного состава и 64 единицы техники.

Напомним, из-за мощного ветра в центре Львова сорвало крышу с жилого дома. В Тернопольской области сильный ветер повалил водонапорную башню.

В Виннице 11-летняя девочка погибла в результате падения дерева.

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