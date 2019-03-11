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Бег по кругу

Моё время ушло. И я не пытаюсь вернуться в прошлое. Но я его отчетливо помню. Странное и страшное прошлое, где меня пытали голодом и холодом за произнесение вслух очевидных, всем известных слов. Где мне довелось заглянуть в душную, прогорклую историю моей страны. Где я увидел последних участников антиимперского сопротивления, украинцев, литовцев, латышей. Где было сладко понимать и дружить. И горько, до привкуса во рту, презирать и ненавидеть.

Фото: mif-ua.com

Да, моё время ушло. Уже не стану богатым. Не куплю автомобиль. Не научусь водить самолёт (а я так мечтал о профессии пилота в юные свои годы). Не уеду в другую страну, где меньше цинизма и больше ответственности у политиков. Здесь моя последняя остановка.

Странно и страшно осознавать, что я всю свою жизнь бежал по кругу. Как ослепленная лошадь, добывающая из под земли воду. Сегодня понимаю: настоящая мудрость – в не деянии. А я действовал, искал девушку с именем Справедливость. Противостоял, как мог, советскому злу. Чтобы в конце жизни осознать правду: зло победить невозможно.

Другие имена, другие аргументы. Другие возможности. Но зло остаётся прежним. В молодости – противостояние советской номенклатурной лжи, в наступающей старости – противостояние лжи западной, где Ульяна Супрун – только символ.

Продолжаю бежать по кругу. Не имея свободного времени, лишь ночью, бессонной ночью складывая слова так и ненаписанной пьесы о Сизифе. Нет, я живу не будущим. Прошлым, только прошлым, памятью. Они, только они поддерживают меня в этом бесконечном беге по кругу, Валера Марченко, Иван Свитлычный, Васыль Стус. Они – мои ночные гости. Когда-то, идя по свободному, уже не имперскому Киеву, я всматривался в лица, надеясь в них найти сходство с дорогими мне друзьями. Побывав однажды, ещё в 90-ые годы, на митинге какой-то партии, осознал: там я своих друзей не встречу.

Да, это правда. Я, прежде успешный, активный антисоветчик, не посещал патриотические митинги. Там я был чужим. Мне казалось, что я занимаюсь более полезным, пусть и тихим ремеслом: строительством. Теперь знаю, все эти годы я продолжал бежать по кругу.

Семен Глузман Семен Глузман , диссидент, психиатр
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