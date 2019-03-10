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Военным на передовой урны для голосования не привезут, - Наев

Предвыборная агитация среди военных не проводится.

Военным на передовой урны для голосования не привезут, - Наев
Сергей Наев
Фото: mil.gov.ua

Военным, которые несут службу на передовых позициях на Донбассе, не будут подвозить урны с бюллетенями для голосования на президентских выборах 31 марта.

Об этом командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев заявил в комментарии телеканалу UA:Донбас, пишут Новости Донбасса.

"Есть избирательные участки, никаких других действий не предусмотрено. Там, где будет возможность отойти, то пойдут и проголосуют. А там, где нет возможности, то значит будут продолжать защищать", - сказал он.

Наев также заверил, что среди военных не проводится предвыборная агитация.

Напомним, первый тур президентских выборов в Украине пройдет 31 марта, второй (при необходимости) - 21 апреля.

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