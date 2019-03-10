Меджлис крымскотатарского народа призвал голосовать за Порошенко на предстоящих выборах

Крымчан призывают участвовать в выборах на избирательных участках, расположенных на материковой части Украины.

Меджлис крымскотатарского народа высказал поддержку действующему президенту Украины Петру Порошенко и призвал граждан Украины на выборах 31 марта "поддержать голосованием кандидатуру Порошенко для выбора президентом Украины на новый срок".

Соответствующий документ обнародовал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

В решении Меджлиса крымскотатарского народа "О выборах Президента Украины 31 марта 2019" сообщается, что результаты выборов "будут иметь чрезвычайно важное значение для восстановления суверенитета и территориальной целостности независимой Украины в пределах ее международно признанных границ, включающих Крым и Севастополь, гарантированное и свободное развитие украинской нации, крымских татар и всего украинского общества".

В документе отмечается, что члены Меджлиса "убеждены в том, что наиболее значимым критерием в оценке кандидатов в президенты Украины является их способность мобилизовать украинское общество на отпор российской агрессии и начать процесс восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включающих Крым и Севастополь".

Также отмечается, что Россия "с целью получения желаемых для Кремля результатов будущих выборов и дезинтеграции украинского общества в тяжелое для него время широко использует явные и скрытые механизмы влияния на избирательный процесс выборов президента Украины".

Меджлис также призвал крымчан участвовать в выборах на избирательных участках, расположенных на материковой части страны.

Рефат Чубаров подчеркнул, что решение Меджлиса крымскотатарского народа «О выборах Президента Украины 31 марта 2019 года» рассматривалось на заседании Меджлиса крымскотатарского народа 27 января 2019 года. После официальной регистрации Петра Порошенко кандидатом в президенты Украины, принятое ранее за основу решение было направлено членам Меджлиса крымскотатарского народа для внесения ими возможных дополнений и изменений. Документ был принят и подписан 27 февраля 2019 года.

Напомним, Центральная избирательная комиссия в ночь на 8 марта утвердила финальный список кандидатов в президенты. Он будет содержать имена 39 человек