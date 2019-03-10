«Неизвестная Рада»: три портала

Не так давно Верховная Рада Украины пополнилась двумя новыми экспозициями артефактов: «Конституция Украины» и «Акт провозглашения Независимости Украины». Теперь в Раде вместе со стойкой с «Национальным флагом», есть три портала. Подробно о них читайте в статье LB.ua из цикла «Неизвестная Рада».

Первый и самый главный

Сразу стоит напомнить, что ещё 23 августа 2017 года торжественно в Раде был открыт первым «Портал Украинского флага». Находится он прямо напротив парадного входа, через который в здание под куполом заходит президент перед инаугурацией (Прим.: да, это именно те двери, которые закрылись перед Виктором Януковичем и место, где перед Петром Порошенко упал в обморок солдат). Между двух мраморных лестниц установили из такого же камня арку и тумбу, где под стеклом теперь представлена одна из главных реликвий независимой Украины — именно тот флаг, который внесли в сессионный зал депутаты во время провозглашения Независимости Украины.

Фото: Макс Требухов

Недавно Аппаратом Рады принято решение о почетном карауле возле этого портала в праздничные для страны дни. Вышколенные солдаты с ружьями и в парадной форме попеременно меняют друг друга через несколько часов. Стоит признать, что процесс выглядит действительно красиво и достойно. Тем более, что теперь на День Независимости двери парламента открыты для всех желающих посмотреть на этот флаг. Естественно, подобную экспозицию стоило бы установить ещё на заре независимости. Но из-за политической конъюнктуры, только после принятия закона о декоммунизации, наконец-то панно на потолке Рады при входе с советской символикой закрыли, а флаг, который ранее хранился в деревянной и обшарпанной тумбе возле картины на втором этаже, перенесли в портал.

Фото: Макс Требухов

Правда, без скандала не обошлось. Тогда в Раде отчитались, что потратили 1,3 млн грн на обустройство этой экспозиции. В договоре подряда отмечалось, что исполнителю нужно было установить основы почетного портала из гипсокартонных плит на усиленном металлическом каркасе, а также облицевать внутреннюю поверхность стены, откосы, пилястры, арки и тумбу-постамент мраморными плитами и деталями.

Участие в тендере принимала только одна компания – ООО «Строительно-реставрационная фирма «Возрождение». Согласно данным портала YouControl, ее владельцем является Ярослав Граужис, который был помощником нардепа от Партии регионов Юлии Ковалевой в Верховной Раде шестого созыва.

Нынешняя оппозиция критиковала руководство Рады за эти растраты. Мол, миллион на ветер. Зачем нужна такая помпезность с флагом. С этим можно смело поспорить. Ведь патриотизм и уважение к символам нужно воспитывать посредством как раз таких форм. И Украина тут, к сожалению, только начинает навёрстывать упущенное. Например, в той же Литве, возле Сейма уже двадцать лет стоит отдельное здание со всеми артефактами их Революции. Сюда водят детей, показывая и рассказывая о коммунистическом прошлом. А в самом здании Сейма остался отдельный огромный зал заседаний, где принималось решение о разрыве с Советами, куда тоже приводят экскурсии.

Портал «Акта Независимости»

Как рассказали LB.ua в пресс-службе парламента, два новых портала: «Акт о Независимости Украины» и «Конституции» были запланированы и спроектированы еще совместно с «Порталом Украинского флага» в течение двух лет отделом капитального строительства Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины.

Фото: Макс Требухов

Две экспозиции «выполнены из мрамора Бьянко Каррара и Бардильйо Империал. После тщательного отбора по цвету и оттенку было изготовлено много сложных конструкций, задействована высокоточная техника для обработки камня. С мягким благородным блеском, естественным рисунком мрамор лучше подчеркивает ценность реликвий, размещаемые на таком фоне. Готовые порталы отполированы с добавлением особых веществ для того, чтобы камень служил дольше», — отмечается в ответе за запрос LB.u.

В ходе выбора компании «для изготовления порталов во внимание принимались не только наилучшее соотношение цены и качества исполнения, но и производственные мощности компании-исполнителя. После тщательного мониторинга было установлено, что Порталы изготовит и установит компания «Роял Стоун». Хорошая репутация и опыт в сфере обработки мрамора, изготовление эксклюзивных изделий в кратчайшие сроки по умеренной цене были определяющими факторами при проведении переговоров», — сообщили в документе.

Эти две стационарные экспозиции было реализованы Управлением административных зданий «за счет экономии средств из других проектов. Управлением заключен договор на проведение работ стоимостью 1 млн. 498 тыс. 800 грн».

Теперь в кулуарах второго этажа здания на Грушевского, 5, в противоположных сторонах, где раньше были советские деревянные напольные часы, установлены идентичные мраморные арки.

В первой на тумбе под стеклом для всеобщего обозрения размещён «Акт провозглашения Независимости Украины». Правда, оригинал был только в день торжественного открытия на запрос Аппарата одного из киевских музеев. Сейчас здесь лежит копия этого политико-правового документа, принятого на внеочередной сессией Верховного Совета УССР 24 августа 1991 года. Актом провозглашена Независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства Украина. Вместе с этим Актом 24 августа 1991 года также были приняты Постановление Верховного Совета УССР «О провозглашении независимости Украины» и Постановление Верховной Рады Украины «О военные формирования на Украине». Эти документы также находятся «под стеклом» на тумбе.

Фото: Макс Требухов

«Исходя из смертельной опасности, нависшей над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года, продолжая тысячелетнюю традицию государственного строительства в Украине,исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН и другими международно-правовыми документами, осуществляя Декларацию о государственном суверенитете Украины, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозглашает:

Независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства - Украины. Территория Украины является неделимой и неприкосновенной. Отныне на территории Украины имеют силу исключительно Конституция и законы Украины. Этот акт вступает в силу с момента его одобрения», — может теперь каждый прочитать в документе.

Напомним, что проведением всеукраинского референдума 24 октября 1991 было опубликовано обращение Верховной Рады Украины к народу, в котором определялась историческая роль Акта о независимости и подчеркивалась особая ответственность каждого при определении своего волеизъявления: «... Независимость Украины - единственная возможность остановить обнищание нашего народа и создать достойные наших людей такие же условия жизни, труда и отдыха, которыми отмечаются передовые страны мира ... Независимость Украины - это право и обязанность построить правовое демократическое граж ным государство, где основными ценностями будут реальность прав и суверенитет личности, гарантированность развития и достоинства каждого гражданина, представителя любой национальности, всесторонняя уважение к каждой этнического меньшинства, живущего на украинской земле ... ».

Тогда 93% населения Украины высказались за независимость, тогда же Украина в течение первого месяца после референдума признало 57 государств мира, за первый год независимости - 130 государств.

Конституция от Лёни «Космоса»

С другой стороны, где обычно из сессионного зала в кулуары выходят депутаты от «Оппоблока», нефракционные и «Самопомощи», установлен второй портал с Конституцией Украины, которую в своё время Раде подарил экс-мэр Киева Леонид Черновицкий.

Фото: Макс Требухов

История с книгой от эксцентричного мэра не менее интересна. Когда Верховная Рада готовилась к празднованию 10-летия Независимости Украины, на то время спикер Иван Плющ обратился с официальным письмом к Черновецкому с просьбой помочь изготовить эксклюзивный экземпляр Конституции. Да ещё и не простую, а с обложкой из драгметаллов высшей пробы, инкрустированной драгоценными камнями стоимостью более $60 тыс. В результате готовый экземпляр Конституции с золочёнными страницами, зелёными изумрудами на обложке потянул больше, чем $100 тыс.

Фото: Макс Требухов

Учитывая стоимость эксклюзивной Конституции, она находится под стеклом и сигнализацией. На ночь охрана парламента выносит книгу из кулуаров, оставляя на тумбе скромный экземпляр Конституции. А рано утром, за пару часов до начала заседания дорогую Конституцию от Черновицкого выносят сотрудники Рады, водружая ее под контролем нескольких людей.

Фото: Макс Требухов

Как известно, все президенты Украины во время принесения присяги перед народом в момент инаугурации клянутся соблюдать Конституцию в своих действиях. Именно на эту Конституцию и клали руку Янукович и Порошенко. Вероятно, в мае ее снова внесут в зал для аналогичной присяги следующего главы государства.