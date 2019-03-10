«Неизвестная Рада»: три портала

Первый и самый главный
Сразу стоит напомнить, что ещё 23 августа 2017 года торжественно в Раде был открыт первым «Портал Украинского флага». Находится он прямо напротив парадного входа, через который в здание под куполом заходит президент перед инаугурацией (Прим.: да, это именно те двери, которые закрылись перед Виктором Януковичем и место, где перед Петром Порошенко упал в обморок солдат). Между двух мраморных лестниц установили из такого же камня арку и тумбу, где под стеклом теперь представлена одна из главных реликвий независимой Украины — именно тот флаг, который внесли в сессионный зал депутаты во время провозглашения Независимости Украины.
Недавно Аппаратом Рады принято решение о почетном карауле возле этого портала в праздничные для страны дни. Вышколенные солдаты с ружьями и в парадной форме попеременно меняют друг друга через несколько часов. Стоит признать, что процесс выглядит действительно красиво и достойно. Тем более, что теперь на День Независимости двери парламента открыты для всех желающих посмотреть на этот флаг. Естественно, подобную экспозицию стоило бы установить ещё на заре независимости. Но из-за политической конъюнктуры, только после принятия закона о декоммунизации, наконец-то панно на потолке Рады при входе с советской символикой закрыли, а флаг, который ранее хранился в деревянной и обшарпанной тумбе возле картины на втором этаже, перенесли в портал.
Правда, без скандала не обошлось. Тогда в Раде отчитались, что потратили 1,3 млн грн на обустройство этой экспозиции. В договоре подряда отмечалось, что исполнителю нужно было установить основы почетного портала из гипсокартонных плит на усиленном металлическом каркасе, а также облицевать внутреннюю поверхность стены, откосы, пилястры, арки и тумбу-постамент мраморными плитами и деталями.
Участие в тендере принимала только одна компания – ООО «Строительно-реставрационная фирма «Возрождение». Согласно данным портала YouControl, ее владельцем является Ярослав Граужис, который был помощником нардепа от Партии регионов Юлии Ковалевой в Верховной Раде шестого созыва.
Нынешняя оппозиция критиковала руководство Рады за эти растраты. Мол, миллион на ветер. Зачем нужна такая помпезность с флагом. С этим можно смело поспорить. Ведь патриотизм и уважение к символам нужно воспитывать посредством как раз таких форм. И Украина тут, к сожалению, только начинает навёрстывать упущенное. Например, в той же Литве, возле Сейма уже двадцать лет стоит отдельное здание со всеми артефактами их Революции. Сюда водят детей, показывая и рассказывая о коммунистическом прошлом. А в самом здании Сейма остался отдельный огромный зал заседаний, где принималось решение о разрыве с Советами, куда тоже приводят экскурсии.
Портал «Акта Независимости»
Как рассказали LB.ua в пресс-службе парламента, два новых портала: «Акт о Независимости Украины» и «Конституции» были запланированы и спроектированы еще совместно с «Порталом Украинского флага» в течение двух лет отделом капитального строительства Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины.
Две экспозиции «выполнены из мрамора Бьянко Каррара и Бардильйо Империал. После тщательного отбора по цвету и оттенку было изготовлено много сложных конструкций, задействована высокоточная техника для обработки камня. С мягким благородным блеском, естественным рисунком мрамор лучше подчеркивает ценность реликвий, размещаемые на таком фоне. Готовые порталы отполированы с добавлением особых веществ для того, чтобы камень служил дольше», — отмечается в ответе за запрос LB.u.
В ходе выбора компании «для изготовления порталов во внимание принимались не только наилучшее соотношение цены и качества исполнения, но и производственные мощности компании-исполнителя. После тщательного мониторинга было установлено, что Порталы изготовит и установит компания «Роял Стоун». Хорошая репутация и опыт в сфере обработки мрамора, изготовление эксклюзивных изделий в кратчайшие сроки по умеренной цене были определяющими факторами при проведении переговоров», — сообщили в документе.
Эти две стационарные экспозиции было реализованы Управлением административных зданий «за счет экономии средств из других проектов. Управлением заключен договор на проведение работ стоимостью 1 млн. 498 тыс. 800 грн».
Теперь в кулуарах второго этажа здания на Грушевского, 5, в противоположных сторонах, где раньше были советские деревянные напольные часы, установлены идентичные мраморные арки.
В первой на тумбе под стеклом для всеобщего обозрения размещён «Акт провозглашения Независимости Украины». Правда, оригинал был только в день торжественного открытия на запрос Аппарата одного из киевских музеев. Сейчас здесь лежит копия этого политико-правового документа, принятого на внеочередной сессией Верховного Совета УССР 24 августа 1991 года. Актом провозглашена Независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства Украина. Вместе с этим Актом 24 августа 1991 года также были приняты Постановление Верховного Совета УССР «О провозглашении независимости Украины» и Постановление Верховной Рады Украины «О военные формирования на Украине». Эти документы также находятся «под стеклом» на тумбе.
«Исходя из смертельной опасности, нависшей над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года, продолжая тысячелетнюю традицию государственного строительства в Украине,исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН и другими международно-правовыми документами, осуществляя Декларацию о государственном суверенитете Украины, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозглашает:
Независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства - Украины. Территория Украины является неделимой и неприкосновенной. Отныне на территории Украины имеют силу исключительно Конституция и законы Украины. Этот акт вступает в силу с момента его одобрения», — может теперь каждый прочитать в документе.
Напомним, что проведением всеукраинского референдума 24 октября 1991 было опубликовано обращение Верховной Рады Украины к народу, в котором определялась историческая роль Акта о независимости и подчеркивалась особая ответственность каждого при определении своего волеизъявления: «... Независимость Украины - единственная возможность остановить обнищание нашего народа и создать достойные наших людей такие же условия жизни, труда и отдыха, которыми отмечаются передовые страны мира ... Независимость Украины - это право и обязанность построить правовое демократическое граж ным государство, где основными ценностями будут реальность прав и суверенитет личности, гарантированность развития и достоинства каждого гражданина, представителя любой национальности, всесторонняя уважение к каждой этнического меньшинства, живущего на украинской земле ... ».
Тогда 93% населения Украины высказались за независимость, тогда же Украина в течение первого месяца после референдума признало 57 государств мира, за первый год независимости - 130 государств.
Конституция от Лёни «Космоса»
С другой стороны, где обычно из сессионного зала в кулуары выходят депутаты от «Оппоблока», нефракционные и «Самопомощи», установлен второй портал с Конституцией Украины, которую в своё время Раде подарил экс-мэр Киева Леонид Черновицкий.
История с книгой от эксцентричного мэра не менее интересна. Когда Верховная Рада готовилась к празднованию 10-летия Независимости Украины, на то время спикер Иван Плющ обратился с официальным письмом к Черновецкому с просьбой помочь изготовить эксклюзивный экземпляр Конституции. Да ещё и не простую, а с обложкой из драгметаллов высшей пробы, инкрустированной драгоценными камнями стоимостью более $60 тыс. В результате готовый экземпляр Конституции с золочёнными страницами, зелёными изумрудами на обложке потянул больше, чем $100 тыс.
Учитывая стоимость эксклюзивной Конституции, она находится под стеклом и сигнализацией. На ночь охрана парламента выносит книгу из кулуаров, оставляя на тумбе скромный экземпляр Конституции. А рано утром, за пару часов до начала заседания дорогую Конституцию от Черновицкого выносят сотрудники Рады, водружая ее под контролем нескольких людей.
Как известно, все президенты Украины во время принесения присяги перед народом в момент инаугурации клянутся соблюдать Конституцию в своих действиях. Именно на эту Конституцию и клали руку Янукович и Порошенко. Вероятно, в мае ее снова внесут в зал для аналогичной присяги следующего главы государства.