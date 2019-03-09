ПЦУ рассчитывает на хорошие отношения с УГКЦ

Православная церковь Украины рассчитывает на хорошие отношения с Украинской греко-католической церковью.

Об этом говорится на сайте ПЦУ по итогам встречи митрополита Киевского и всей Украины Епифания (Думенко) и предстоятеля УГКЦ архиепископа Святослава (Шевчука).

"Позиция поместной УПЦ заключается в том, что нужно в дальнейшем поддерживать и развивать хорошие отношения с Украинской греко-католической церковью и с Католической церковью в целом, желая сотрудничать в различных сферах, где это возможно, одновременно соблюдая православное вероучение и в согласии с другими поместными православными церквями", - сказано в сообщении.

Православные и греко-католики, отмечают в ПЦУ, имеют разногласия в вероучительных и исторических вопросах, и было бы ошибкой как переоценивать это, так и недооценивать.

"Именно поэтому необходим дальнейший диалог - очевидно длительный, порой сложный и болезненный", - говорится в сообщении.

Напомним, что вопрос отношений между ПЦУ и УГКЦ в последнее время стал актуальным в связи с желанием греко-католиков проводить богослужения в Софийском соборе, который в ПЦУ считают центром украинского православия.

В январе 2019 года министр культуры Евгений Нищук сказал, что Православная церковь сможет проводить богослужения в Софийском соборе во время больших религиозных праздников, таких как Рождество, Пасха, Троица.

В феврале стало известно, что УГКЦ тоже хочет проводить богослужения в Софии трижды в год.

Музейщики выступают против регулярных богослужений в соборе, потому что они несут угрозы фрескам. Софийский собор входит в состав заповедника "София Киевская". Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и находится в управлении Министерства культуры.

В итоге под предлогом длительной реконструкции Минкультуры отказало в богослужениях обеим церквям.