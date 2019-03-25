Патриарх Филарет пообещал принять Онуфрия в ПЦУ "как брата"

Если глава церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий согласится войти в Единую автокефальную церковь, патриарх Филарет отнесется к этому решению положительно.

Об этом он заявил в интервью изданию "Главком".

"Мы его примем как брата", - заявил почетный патриарх ПЦУ.

Также патриарх Филарет развенчал миф о том, что якобы патриарх РПЦ Алексий рассматривал возможность предоставить украинской церкви полную независимость, а его Грамота о самостоятельности в начале 90-х была лишь первым шагом.

Он подчеркнул, что никто не хотел давать Украине "ни автокефалии, ни самостоятельности и независимости в управлении".

"Но на Поместном соборе, который избирал патриарха московского, и на котором избрали не меня предстоятелем, а патриарха Алексия, я поставил вопрос, чтобы права украинского экзархата Украинской православной церкви были расширены. Потому что Михаил Горбачев тогда поднимал вопрос о расширении прав республик. Поскольку Украина как республика получала широкие права то, соответственно, я хотел, чтобы украинский экзархат имел больше прав. И тогда Собор вынес постановление, что УПЦ предоставляется право самостоятельности и независимости в управлении, но в составе Московского патриархата", - рассказал Филарет.

Он отметил, что именно ту Грамоту привозил потом в Киев патриарх Алексий и в Софийском соборе после литургии вручил ее Филарету.

"Это еще во времена СССР. А когда Союз распался и Украина объявила себя независимым государством, тогда я на Соборе украинской церкви поднял вопрос о полной независимости. И мы на Соборе 1-3 ноября 1991 года приняли такое решение", - вспомнил он.

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный Собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.

1 февраля первый приход УПЦ МП в Харьковской области перешел в ПЦУ. О том, как православные общины в Украине переходят в ПЦУ, читайте в материале LB.ua.