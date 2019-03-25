Живя в Киеве, далеко от бунтующего по субботам Парижа, всматриваюсь в лица так называемых «желтых жилетов» . В лица, в сущности, очень одиноких людей, ищущих самореализации с такими же субботними бунтарями. Интересный социальный феномен: протест ради протеста и только в выходные дни. Такая же необычная двойственность была в движении Мая 1968 года, когда разрушительные уличные протесты французской молодежи перекрывали собой антитоталитарную попытку чехов и словаков избавиться от советского ига.

Фото: ideasme.net Даниэль Кон-Бендит, лидер парижского Мая-68

Тогда в Париже очень странное, необычное лицо лидера уличных протестов Даниэля Кон-Бендита скрывало другое лицо движения. Лицо мстительности, всегда готовой ринуться в малейшую брешь, открывающуюся перед ней.

Здравый смысл говорит простым и ясным языком очевидного. Многие из тех, кто в 1968 году на улицах Парижа разрушали обыденность, позднее стали вполне респектабельными чиновниками, министрами, философами, горько сожалевшими о грехе молодости. В 90-ые годы прошлого века мне довелось с двумя из них близко познакомиться, с ярким антитоталитарным философом и министром здравоохранения Французской Республики.

Иногда я размышляю о том, какими мы предстанем в глазах наших потомков. Здесь, в Украине, в тяжелые времена трудного становления государственности, необходимо осторожно обращаться с прошлым. Как заметил не так давно немецкий экономист, разумной оппозицией коммунизму является не либерализм, а консерватизм, который сохраняет те институты, которые полезны, и те практики, которые успешны. Из государства, производящего самолеты и ракеты, мы быстро превратились в государство, продающее большие объёмы зерна. Забывая, что голод бывает в тех странах, которые специализируются только на сельском хозяйстве.

Мы знаем: Бог не говорит людям прямо, чего он хочет. Необходимо пройти огромное смирение в незнании. Вопросы библейского Йова не получили ответа. Вершину такого смирения олицетворяет старец Иеремия. Нет, я не отошёл от темы своих рефлексий. Мы знаем, вера порождает и слепой фанатизм, и осознанную терпимость. Да, это так, религиозное обращение не всегда имеет благоприятное воздействие на человека. Более того, мистический опыт предрасположен к молчанию.

В связи с явной политической спекуляцией религиозная тематика неожиданно попыталась стать актуальной в Украине. Но здесь речь не шла ни о смирении, ни об ответах на вечные вопросы, сопровождающие человечество. Наш великий предшественник Франческо Петрарка записал: «Нет ничего выше свободы суждения, и как я требую её для себя, так и не отрицаю за другими». Очень похожие, яркие слова произнес совсем не философ, наш актуальный президент в интервью, данном Савику Шустеру. Слова… и где сейчас этот Савик Шустер?

Смею заметить: при всех своих особенностях и плачевных результатах оба наши недавние Майданы были яснее и умнее движения «желтых жилетов» во Франции. Мы лучше понимали, чего мы хотим и от чего отталкиваемся. Вскоре нас может призвать третий Майдан, кровавый и страшный. Похоже, его уже готовят. А в результате мы опять не узнаем, что Всевышний ждет от нас.