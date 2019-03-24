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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Одесской области к воротам жилого дома привязали боевую гранату

Полиция открыла уголовное дело по статье "хулиганство".

В одном из сел Килийского района Одесской области мужчина обнаружил на воротах своего дома боевую гранату. Об этом информирует Нацполиция области.

Фото: od.npu.gov.ua

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и взрывотехники. Согласно заключению специалистов, к воротам была привязана боевая граната Ф1", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители разыскивают лиц, которые могут быть причастны к произошедшему.

Фото: od.npu.gov.ua

Напомним, ранее в Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских. Сотрудник полиции получил ранения.

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