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На избирательном участке в Харьковской области пропала печать

Главе участка грозит уголовная ответственность.

На избирательном участке в Харьковской области пропала печать
Фото: centr.com

Полиция Харьковской области расследует пропажу печати с избирательного участка в селе Раздолье Харьковской области. Об этом информирует сайт ведомства.

Сообщение об инциденте поступило в полицию 22 марта.

"Глава избирательного участка объяснила, что последний раз она пользовалась печатью 20 марта. 22 марта она взяла ее у секретаря для того, чтобы составить соответствующие документы по охране общественного порядка во время выборов. Прибыв в Первомайский отдел полиции, женщина обнаружила отсутствие печати в своей сумке. При каких обстоятельствах она исчезла, председатель объяснить не может", - говорится в сообщении.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ч. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. 

Максимальное наказание предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, ранее в Киеве с избирательного участка пропала печать.

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