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В Краматорске за неделю четыре боевика сдались полиции

Служившие в "ДНР" мужчины решили воспользоваться шансом избежать уголовной ответственности.

В Краматорске за неделю четыре боевика сдались полиции
Иллюстративное фото
Фото: Агентство Крымские Новости

За неделю в полицию Краматорска Донецкой области сдались четыре боевика незаконных бандформирований.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Мужчины дежурили на блокпостах пророссийских террористов за деньги и продовольственные пайки. После того как город был освобожден от террористов, они скрывали свою причастность к бандформированиям, однако решили обратиться в полицию.

"29-летний краматорец на блокпосте осматривал автотранспорт, проверял документы у водителей и пассажиров. Задачей наемника было выявление активных украинских патриотов. Наградой за такую "службу" были продукты и деньги", - рассказали правоохранители.

Впоследствии мужчина решил покинуть незаконные вооруженные бандформирования, а когда был освобожден Краматорск, решил не ехать за террористами в Донецк, а тщательно скрывать свою прежнюю деятельность.

"Узнав о предоставленном государством шансе освободиться от ответственности за участие в НВФ при условии, что не совершал тяжких преступлений, мужчина сдался полицейским", - сообщили в полиции.

С подобными заявлениями к правоохранителям обратились еще трое местных жителей, которые летом 2014 года "проходили службу" у боевиков "ДНР", однако за несколько недель до освобождения города покинули ряды пророссийских наемников.

"В настоящее время полицейские проверяют деятельность бывших боевиков. После того, как будет доказано, что на время пребывания в НВФ они не совершали тяжких преступлений, мужчины будут официально освобождены от уголовной ответственности", - заявили в полиции.

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