Павуки в донецькій банці

Почну з того, що в окупованій частині Донеччини утворилось таке собі «ГО «Приазовское казачье войско ДНР». Раніше ці шароварники просто збирались в стаї та починали грабувати та гвалтувати міста і села. Тепер прийшла цивілізація – утворили ГО!

Фото: ntv.ru

І вирішили ці «громадські активісти» грабувати та гвалтувати населення на «законних підставах». Для цього вони звернулись до нащадка «баті» Пушиліна з оригінальною пропозицією: надати їм «владні повноваження» в питаннях дотримання законності та правопорядку»! Тобто, ці добровільні гопніки запропонували їх «узаконити»!

Така ініціатива викликала занепокоєння у місцевої «влади»: попри те, що низка «бать» вже перебуває в пеклі, пам'ять про їхні погроми ще жива.

МММщик Пушилін почав чухати рєпу: адже така діяльність дещо суперечить генеральній лінії партії «железной рукой загоним донбасский народ в сетлое донбасское будущее». І доручив донецький Мавроді дослідити це питання аж цілому «міністру внустрішніх справ ДНР» Дикому. Після титанічної роботи Дикий видав: така діяльність є «протизаконною» і загрожує "целостности донецкой народной республики".

Це означає, з одного боку, "казачки" хочуть, а, з іншого боку, "влада" не хоче. Конфлікт...

Отже, варто очікувати чергових «польотів в космос» несистемних «бать» та «атаманів».

А, може, і сам Пушилін завітає до відомого ресторану в Донецьку. Хто знає...

Останнім часом стосунки всередині нової "донецької еліти" не можна назвати ані дружніми, ані партнерськими.

Сам "фінансовий геній" отримав по шиї від Ростова за низку провальних рішень та бездіяльність.

Повернувшись в Донецьк, з мокрою шиєю та спітнілим задом "голова" дав такий прочухан своїй "молодій команді", що його російський наглядач вимушений був стрімголов строчити доповідь своїм шефам: "Пушилин вышел из-под контроля"! Під час роздачі пілюлєй обстановка в зграї, яка гордо іменується "урядом", так накалилась, що т.з. "міністри" почали сварити один одного, не дотримуючись норм "донецкого этикета". Навіть посипалась єдність різних "башень Кремля"!

Досить забавно спостерігати за цими павуками в тісній донецькій банці, але трохи тревожить ймовірність виникнення чергового містечкового заколоту з непердбачуваними наслідками: а, раптом, захоче вийти зі складу ДНР "Єнакієвська молода республіка", або "Горлівська"? А там і "Гоптівська" підтягнеться...