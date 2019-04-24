Мовчання ягнят

Схоже, час мовчання може зіграти злий жарт з командою Володимира Зеленського. Ефективна зброя «невизначеності», яка принесла таку раптову перемогу, тепер так само стрімко працює не на користь ЗЕ-команди.

Фото: Макс Левин

2014-й рік.

Наступного ж дня після втечі Януковича по Києву (через день – по всій країні) почали нишпорити різного роду бандюки та аферисти, проводячи «реквізіцію» під брендом «Правого сектору». Маєтки, автомобілі, золото, діаманти, готівка – все полетіло «на справу революції». З часом, правда, стало відомо що всі ці банди не мають жодного відношення до реального «Правого сектору» і Дмитру Ярошу довелось задіяти власні сили задля виявлення і нейтралізації самозванців.

2014-2015 роки.

По країні почали гастролювати купи «Айдарів», «Донбасів» і різних інших «добровольців», беручи «під охорону» фермерські врожаї, підприємства, нафтобази, санаторії та пансіонати… Довелось втручатись Нацполіції. Хвилю збили, але наслідки ще будемо пожинати.

Знаючи зсередини алгоритм роботи СИСТЕМИ, можу запевнити – варто очікувати появи «зелених активістів». Одні будуть торгувати посадами (свого часу на цій ниві дуже вдало попрацювали аферисти одразу після перемоги Януковича у 2010-му), інші будуть кошмарити чиновників перевірками на наявність «зеленого кольору» в їхній біографії. Треті почнуть ліктями лізти в різного роду Ради. Четверті…

Четверті почнуть ділити всіх на «темно-зелених», «салатних», «незелених», «зелених, але не яскраво-зелених»…

В решті-решт, цей процес був легко прогнозованим: в буремні часи завжди підіймається піна.

Перші ознаки вже пролунали в Одесі. Місцеві активісти вирішили провести круглий стіл як «Команда ЗЕ». У відповідь від альтернативних активістів отримали: «А чого це ви – «команда ЗЕ»? У вас є мандат?» - «Всі 73% і є «команда ЗЕ»… Понеслось.