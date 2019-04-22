Почему рейтинг Зеленского самый неустойчивый

У шестого президента самый большой кредит доверия народа Украины, но одновременно и самый нестабильный. Переобутый в зеленые кеды электорат напоминает мне чем-то состав желтых жилетов во Франции. Там люди в желтом имеют абсолютно разные причины и мотивы для протестов: кто за снижение налогов, кто за увеличение зарплат, кто против элит, а кто и просто ультрас. Электорат, переобутый в зеленое такой же неоднородный: кто категорично против Порошенко, кто за снижение тарифов и низкие цены на газ, кто за дружбу с РФ, кто за разрушение системы, кто за остановку войны, а кто потому что ассоциируют Зеленского с Голобородько.

Фото: EPA/UPG

Такой разношерстный электорат не объединен общими целями и общим видением развития Украины. И в ближайшие полгода у него начнутся серьезные брожения. Любые действия Президента Зеленского будут вызывать недоумения то у одной, то у другой части избирателей. В своем телеинтервью спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков уже заявил, что снижение тарифов на коммунальные услуги не является прерогативой президента. Также он заявил, что войну быстро остановить будет сложно.

Это первый звоночек, которые еще многие избиратели пропустят. Но первые дела президента Зеленского моментально будут отщипывать от него и его политической силы, то одну, то другую часть избирателей, потому что эти дела будут удовлетворять одну часть электората, а другую резко огорчать и приводить в недоумение. А без дел эти части начнут отщипываться еще быстрее, потому что все украинцы ожидают быстрых изменений.

Почему в этой ситуации новой оппозиции будет легче?

Избиратели Порошенко очень сознательные и мобилизованные, готовые стоять за Украину и государственность. К ним Порошенко и оппозиция будут очень чутки и совместно будут реализовывать общую адженду, когда будут видеть и чувствовать угрозу государственности и суверенитету Украины.

Для этой новой оппозиции, а тем более с таким сильным лидером как Порошенко, привычно и природно быть в оппозиции. Они там были, знают, что это и что с этим делать. Да и сегодня у нее уже есть 15-25%. А к выборам в Раду может быть и того больше. Более того, его электорат сознателен и очень мобилизован. Это мощная и мобилизованная энергия, сотканная из политиков, экспертов, граждан и пассионарных активистов будут пристально мониторить действия избранного Президента и очень жестко его оценивать. А это также повлияет на очень быстрые изменения в настроениях избирателей Зеленского и будет их массово «переобувать» в другие политические цвета к парламентским выборам.

А еще очень важно, чтобы Владимир Александрович сдержал свое слово и не подвел страну. Очень важно, чтобы его слова и действия не раскалывали страну. Пассионарная часть общества, голосовавшая и за Порошенко, и за Зеленского, очень разогрета. Эти люди очень дорожат Украиной, ее государственностью и суверенитетом. Теперь, если они почувствуют угрозу украинской государственности и целостности, предательства национальных интересов, разворота от евро-атлантического курса и не дай бог отмены безвиза, этих людей уже ничего не остановит от Майдана, где могут быть предъявлены очень большие претензии Президенту.

Я надеюсь, Владимир Александрович и вся его команда это очень хорошо понимает и сделает все возможное, чтобы кредит народного доверия был оправдан и страна смогла сделать серьезный эволюционный скачок от чего выиграют украинцы, Украина, Европа и Западный мир.