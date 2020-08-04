Почему разделение на COVID зоны подрывает власть Украины

Фото: Макс Требухов

Много причин, но отбросив эмоции, скажем об основных.

Первое. Люди начинают привыкать к COVID-19. Кто-то уже переболел. Или у кого-то переболели друзья, родственники и близкие. Большинство переболели в легкой или безсимптомной форме. Да, к сожалению, кто-то очень сильно пострадал, а есть и умершие. Но их процент невысок по сравнению с количеством переболевших.

Плюс – болеют не все и не массово. Нет гарантированного заражения при контакте с заболевшим. У многих полно примеров, когда только один член семьи заболевает и находится в одном доме с другими членами семьи, но остальные не заболевают. Это дает основание людям полагать, что COVID – не чума и не так страшен, как все подумали вначале. То есть общество психологически адаптировалось жить с этим вирусом.

Второе. Люди устали от карантина. Когда жесткие карантин был введен, все социследования говорили, что люди поддерживают такой карантин и готовы сидеть дома. Сейчас все социсследования говорят обратное. Это связано с усталостью от неопределенности, у многих – финансовыми потерями, потерей бизнеса, потерей работы и доходов. Финансовой подушки почти ни у кого нет. А еще люди поняли, что власти хотели их «напугать», по крайней мере сами власти в этом необдуманно признались. Поэтому идти на жесткие карантинные меры по этой причине, а также в следствие с соображениями из первого пункта, уже никто не готов.

Третье. Экономические компенсаторы. В Америке, потерявшим работу, дали по 1000 долларов. В Германии, собственникам малого обсуживающего бизнеса отменили налоги и компенсировали среднемесячный доход для того, чтобы они не закрывали бизнес и продолжали платить зарплаты своим сотрудникам. В Украине парламент и кабмин приняли некие решение по компенсациям бизнесу, но они половинчатые и не для всех. Многие обсуживающие бизнесы позакрывались, люди потеряли работу. Вроде и принято решение по COVID –фонду на 64 млрд гривен, но как его используют – непонятно. Особенно, если 35 млрд потрачено на «большую стройку» дорог, которых большинство народу так и не видит. И когда местным громадам говорят, идти на жесткий карантин, то это решение центральной власти не подкрепляется компенсирующей помощью из COVID фонда. То есть, вы закрывайтесь, а как вам там выживать, это уж не наша проблема.

Четвертое. Выборы. Социология, как уже говорилось, не одобряет решения по жесткому карантину. Ответственность за введение карантина должен кто-то на себя взять. По факту это будет ответственностью местных властей. А местная власть хочет переизбраться 25 октября. Потому ей, как и местным жителям, жесткий карантин не нужен. Громада будет объединяться с местной властью против глупых решений центральных властей.

А в результате еще и будет ухудшаться рейтинг центральной власти и президента. По трем причинам. Во-первых, падение рейтинга центральной власти это уже тренд, потому что избиратели не видят выполнения предвыборных обещаний и замечают явные управленческие ошибки. Во-вторых, такие решения центральной власти будут разъединять украинское общество и делегтимизировать решение центральной власти, а в-третьих, - укреплять решимость местной власти бороться за свою громаду и избирателей, что будет только повышать их рейтинги и снижать рейтинги Слуги народа на местном уровне к выборам 25 октября.

А если политологи и политтехнологи вместе с политиками будут качать ситуацию, то такие решения могут выстраивать линию делегитимизации центральной власти и вести к серъезному политическому кризису в стране. В результате чего президенту придется принимать решение об отставке правительства, а возможно – о неконституционном роспуске Рады, что будет толкать политикум и внешние силы на раскачку вопроса о легитимности президента в результате снижения его рейтинга.

Вобщем, все эти сценарии Украине точно не нужны. Поэтому, я думаю, центральная власть будет искать и найдет выход из ситуации и будет более творчески подходить к вопросу адаптивного карантина, чтобы ни в одном регионе или городе страны не вводить жесткий локдаун.