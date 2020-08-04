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Щоб вийти з червоної зони, Ляшко порадив "виконувати те, що прописано в постанові Кабміну"

Головний санітарний лікар нагадав про чотири національні показники.

Щоб вийти з червоної зони, Ляшко порадив "виконувати те, що прописано в постанові Кабміну"
Виктор Ляшко
Фото: Макс Левин

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що потрібно робити, щоб регіон вийшов з червоної зони карантину і як швидко це може статися.

Про це Ляшко повідомив під час онлайн-брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав про чотири національні показники:

  • заповненість ліжок;
  • рівень тестування;
  • відсоток позитивних тестів щодо всіх проведених тестувань;
  • показник динаміки зростання числа випадків коронавірусної хвороби за останні 7 днів порівняно з попереднім тижнем.

За словами Ляшка, якщо область протягом 5 днів поспіль не відповідає національним критеріям - її відносять до певної карантинної зони.

"З червоної зони можна вийти, якщо три дні поспіль область відповідає вимогам національних показників. Для того, щоб область дотримувалася цих показників, потрібно виконувати те, що прописано в постанові Кабміну", - пояснив головний санлікар України.

Із 1 серпня в Україні діють нові правила адаптивного карантину. Усі регіони поділили на чотири зони за рівнем епідеміологічної небезпеки. До червоної зони, крім Луцька та Тернополя, внесли також Кіцманський район Чернівецької області.

3 серпня Луцьк і Тернопіль вирішили відмовитися від жорсткого карантину.

Президент Володимир Зеленський висунув уряду вимогу пояснити людям умови адаптивного карантину.

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