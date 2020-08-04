В ОДА розраховують, що до кінця тижня ситуація в області значно покращиться.

Регіональна комісія з питань ТЕБ та НС вирішила посилити карантин на території Волинської області для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Про це повідомляють на сайті Волинської ОДА.

"Хочу всіх попросити без політики та з розумінням поставитися до ситуації. Зараз ми все детально обговоримо та розберемося. Головний державний санітарний лікар області зараз усе розповість про червону, помаранчеву і зелену зони. Ми сьогодні повинні прийняти правильне рішення, яке всі міські голови повинні виконати", - зазначив голова ОДА Юрій Погуляйко.

Місто Луцьк за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19 потрапило до червоної зони, Луцький і Любешівський райони – до помаранчевої, місто Нововолинськ, Горохівський, Ківерцівський, Локачинський, Маневицький і Турійський райони – до жовтої.

Загалом на Волині аналіз поточної епідемічної ситуації свідчить, що невідповідність є по 1 із 4 визначених критеріїв, котрі враховуються під час установленя рівня епідемічної небезпеки. Це стосується коефіцієнту виявлення випадків інфікування, котрий перевищує рекомендовані 11%. Проте зазначений показник має тенденцію до зниження і нині становить 17,5 % порівняно з 21 % (станом на 26 липня).

"Показники рахуються за останній тиждень. Тому, думаю, що до кінця тижня ситуація в області значно покращиться, і в нас не буде червоного рівня епідемічної небезпеки в Луцьку. Сьогодні ж ми повинні виконати постанову КМУ та рішення Державної комісії ТЕБ та НС", - додав Погуляйко.

Нагадаємо, на початку липня Волинська область посилила карантин у місцях масового відпочинку людей. З 1 серпня в Україні запрацювали нові правила адаптивного карантину — регіони розділили на червоний, помаранчеий, жовтий та зелений. Червоний передбачає найсовуріші обмеження, включно з забороною роботи громадського транспорту.