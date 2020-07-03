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Волынская область усиливает карантин в местах массового отдыха людей

В Шацком районе 3 июля запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки  в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении.

Волынская область усиливает карантин в местах массового отдыха людей
Фото: Александр Рудоманов

В Волынской области усиливают карантинные меры в районах с местами массового отдыха людей, в частности - у водоемов.

Об этом сообщается на сайте Волынской ОГА.

Отмечается, что в Шацком районе с 3 июля запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении.

Анализ эпидемической ситуации показывает, что уровень заболеваемости COVID-19 в области находится на стабильно высоком уровне.

Среди основных дополнительных противоэпидемических мер, - запрет регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении. Также будут проводиться регулярнын проверки заведений, предоставляющих услуги по размещению туристов - баз отдыха, площадок для кемпинга, хостелов, санаториев, пансионатов, летних оздоровительных лагерей и прочего.

Напомним, ранее из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Львовская область продлила карантин до 7 июля.

В Украине по состоянию на утро пятницы, 3 июля, выявлено 876 новых случаев COVID-19, 505 из числа ранее заболевших выздоровели, 27- скончались.

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