Волынская область усиливает карантин в местах массового отдыха людей

В Волынской области усиливают карантинные меры в районах с местами массового отдыха людей, в частности - у водоемов.
Об этом сообщается на сайте Волынской ОГА.
Отмечается, что в Шацком районе с 3 июля запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении.
Анализ эпидемической ситуации показывает, что уровень заболеваемости COVID-19 в области находится на стабильно высоком уровне.
Среди основных дополнительных противоэпидемических мер, - запрет регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении. Также будут проводиться регулярнын проверки заведений, предоставляющих услуги по размещению туристов - баз отдыха, площадок для кемпинга, хостелов, санаториев, пансионатов, летних оздоровительных лагерей и прочего.
Напомним, ранее из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Львовская область продлила карантин до 7 июля.
В Украине по состоянию на утро пятницы, 3 июля, выявлено 876 новых случаев COVID-19, 505 из числа ранее заболевших выздоровели, 27- скончались.