Медицинские учреждения Киевской области продолжают получать помощь для борьбы с пандемией COVID-19 от компании «Эпицентр К». Социально ответственный бизнес передал 5 аппаратов искусственной вентиляции легких в больницы Киевской области.

«Компания «Эпицентр» прилагает все усилия, чтобы помочь медикам противостоять COVID-19. Мы взяли на себя обязательство обеспечить больницы Украины современным оборудованием и сегодня передаем первую партию аппаратов ИВЛ Oricare V8600 (США) в медицинские учреждения Киевщины», - отмечает генеральный директор компании "Эпицентр К" Петр Михайлишин.

В частности, аппараты ИВЛ будут установлены в Кагарлыкской центральной районной больнице (1 аппарат ИВЛ), Переяслав-Хмельницкой центральной районной больнице (3 аппарата ИВЛ), а также Белоцерковском роддоме (1 аппарат ИВЛ).

«Мы благодарны социально ответственному бизнесу, который системно помогает медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом. В свое время именно "Эпицентр" предоставил нам средства индивидуальной защиты, и мы смогли защитить наших врачей. Сегодня компания передала в больницы Киевской области оборудование, которое будет спасать жизни пациентов», - говорит заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Олег Торкунов.

Аппараты ИВЛ являются ключевым элементом в лечении пациентов с коронавирусом, имеющих тяжелые осложнения дыхательной системы и требуют госпитализации. «Медики характеризуют аппарат Oricare V8600 как реанимационное оборудование экспертного класса, которое будет служить больницам для спасения взрослых и маленьких пациентов и после пандемии. Он компактный и мобильный, с мощным аккумулятором и не требует наличия компрессора, что делает его легким в перемещении и позволяет эффективно работать в отделениях реанимации и интенсивной терапии», - рассказывает заместитель генерального директора компании «Эпицентр К» Вадим Лозовой.

Это не первый «Эпицентр К» помогает врачам Киевщины. С начала распространения коронавирусной инфекции в Украине компания «Эпицентр» откликнулась на инициативу Президента Украины Владимира Зеленского по обеспечению учреждений здравоохранения необходимыми средствами защиты и оборудованием для борьбы с COVID-19. В рамках этого сотрудничества в мае «Эпицентр» передал гуманитарный груз - 2 млн масок, 75 тыс. защитных комбинезонов и 30 тыс. защитных очков - во все областные центры страны. В частности, больницы Киевской области получили от компании 100 тыс. медицинских масок, 1 тыс. защитных комбинезонов и 2,5 тыс. защитных очков.

«Эпицентр К» также взял кураторство над Хмельницкой областью. Представители компании вошли в оперативный штаб, созданный при Хмельницкой ОГА, который уже оказал помощь 72 учреждениям здравоохранения и 5 социально-институциональным заведениям ухода за уязвимыми категориями населения Хмельницкой области.