Экс-замминистра инфраструктуры Клитина призвала бороться с "политическими проститутами" и вступать в ее партию
Экс-замминистра инфраструктуры Клитина призвала бороться с "политическими проститутами" и вступать в ее партию
ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп
ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп
Евросоюз с 1 июля откроет границы для почти 20 стран, Украины в перечне нет
Евросоюз с 1 июля откроет границы для почти 20 стран, Украины в перечне нет
КМИС: рейтинг одобрения Зеленского впервые упал ниже 40%
КМИС: рейтинг одобрения Зеленского впервые упал ниже 40%
В Киев на забастовку начали съезжаться шахтеры
В Киев на забастовку начали съезжаться шахтеры
Профессор Пономарив госпитализирован в тяжелом состоянии
Профессор Пономарив госпитализирован в тяжелом состоянии
Евросоюз с 1 июля откроет границы для граждан только 14 стран
Евросоюз с 1 июля откроет границы для граждан только 14 стран
Лукашенко заявил о победе Беларуси над коронавирусом
Лукашенко заявил о победе Беларуси над коронавирусом
В Украине за сутки выявили 646 новых случаев коронавирусной болезни
В Украине за сутки выявили 646 новых случаев коронавирусной болезни
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Зеленский призвал готовиться ко второй волне коронавируса

Сейчас есть койко-места для почти 30 тысяч больных.

Зеленский призвал готовиться ко второй волне коронавируса
Фото: president.gov.ua

Правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента по итогам традиционного селекторного совещания.

Отмечается, что сейчас есть койко-места для почти 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве.

Зеленскому доложили, что десятый день лидирует по количеству больных коронавирусом Львовская область. За последние сутки там выявили 143 новых случая, три человека скончались.

"На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся избежать худшего сценария. Но медицина должна быть готовой ко всему", - подчеркнул президент.

Напомним, 19 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса.

Кроме того, в стране за период с конца мая по конец июня почти в два раза увеличилось количество заболевших пневмонией.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также