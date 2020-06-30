Зеленский призвал готовиться ко второй волне коронавируса

Сейчас есть койко-места для почти 30 тысяч больных.

Правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента по итогам традиционного селекторного совещания.

Отмечается, что сейчас есть койко-места для почти 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве.

Зеленскому доложили, что десятый день лидирует по количеству больных коронавирусом Львовская область. За последние сутки там выявили 143 новых случая, три человека скончались.

"На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся избежать худшего сценария. Но медицина должна быть готовой ко всему", - подчеркнул президент.

Напомним, 19 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса.

Кроме того, в стране за период с конца мая по конец июня почти в два раза увеличилось количество заболевших пневмонией.