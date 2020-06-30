Центр Разумкова: за Зеленского готовы проголосовать 35% украинцев, за Бойко - 20%

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, то 35% украинцев, которые уже определились с кандидатом и пошли бы на выборы, в первом туре голосовали бы за Владимира Зеленского. 20% отдали бы голос за соглаву фракции ОПЗЖ Юрия Бойко и 16% - за соглаву фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Такие данные опроса, проведенного с 17 по 24 июня, опубликовал Центр Разумкова.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко набрала бы 8% голосов, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко - 4%, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко - 3%, замглавы ВО "Свобода" Руслан Кошулинский - 2%, экс-нардеп от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул - 2%, лидер РПЛ Олег Ляшко - 1%.

"В случае, если пройдет второй тур президентских выборов и в него, как в 2019 году, вышли бы Владимир Зеленский и Петр Порошенко, то за Зеленского проголосовал бы 41% респондентов или 70% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, за Порошенко - соответственно 16% и 30%", - говорится в результатах соцопроса.

В опросе участвовали 2017 респондентов от 18 лет со всех регионов Украины, кроме оккупированных территорий. Теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Фото: razumkov.org.ua

Напомним, что в опросе Центра Разумкова, который проводился в мае, за Владимира Зеленского готовы были проголосовать 39,3% респондентов, а за Юрия Бойко - 13,9%. Петра Порошенко поддержали бы 13,3%.