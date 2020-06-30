В Украине за сутки выявили 646 новых случаев коронавирусной болезни
В Украине за сутки выявили 646 новых случаев коронавирусной болезни
Профессор Пономарив госпитализирован в тяжелом состоянии
Профессор Пономарив госпитализирован в тяжелом состоянии
Евросоюз с 1 июля откроет границы для граждан только 14 стран
Евросоюз с 1 июля откроет границы для граждан только 14 стран
Евросоюз с 1 июля откроет границы для почти 20 стран, Украины в перечне нет
Евросоюз с 1 июля откроет границы для почти 20 стран, Украины в перечне нет
КМИС: рейтинг одобрения Зеленского впервые упал ниже 40%
КМИС: рейтинг одобрения Зеленского впервые упал ниже 40%
Лукашенко заявил о победе Беларуси над коронавирусом
Лукашенко заявил о победе Беларуси над коронавирусом
В Киев на забастовку начали съезжаться шахтеры
В Киев на забастовку начали съезжаться шахтеры
ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп
ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп
Экс-замминистра инфраструктуры Клитина призвала бороться с "политическими проститутами" и вступать в ее партию
Экс-замминистра инфраструктуры Клитина призвала бороться с "политическими проститутами" и вступать в ее партию
ГлавнаяПолитика

Центр Разумкова: за Зеленского готовы проголосовать 35% украинцев, за Бойко - 20%

Пятый президент Петр Порошенко набрал бы 16% голосов. 

Центр Разумкова: за Зеленского готовы проголосовать 35% украинцев, за Бойко - 20%
Фото: EPA/UPG

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, то 35% украинцев, которые уже определились с кандидатом и пошли бы на выборы, в первом туре голосовали бы за Владимира Зеленского. 20% отдали бы голос за соглаву фракции ОПЗЖ Юрия Бойко и 16% - за соглаву фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Такие данные опроса, проведенного с 17 по 24 июня, опубликовал Центр Разумкова

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко набрала бы 8% голосов, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко - 4%, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко - 3%, замглавы ВО "Свобода" Руслан Кошулинский - 2%, экс-нардеп от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул - 2%, лидер РПЛ Олег Ляшко - 1%. 

"В случае, если пройдет второй тур президентских выборов и в него, как в 2019 году, вышли бы Владимир Зеленский и Петр Порошенко, то за Зеленского проголосовал бы 41% респондентов или 70% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, за Порошенко - соответственно 16% и 30%", - говорится в результатах соцопроса.

В опросе участвовали 2017 респондентов от 18 лет со всех регионов Украины, кроме оккупированных территорий. Теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Фото: razumkov.org.ua

Напомним, что в опросе Центра Разумкова, который проводился в мае, за Владимира Зеленского готовы были проголосовать 39,3% респондентов, а за Юрия Бойко - 13,9%. Петра Порошенко поддержали бы 13,3%. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также