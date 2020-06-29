КМИС: рейтинг одобрения Зеленского впервые упал ниже 40%

Сейчас больше тех, кто не одобряет действия и заявления президента, чем тех, кто их поддерживает.

Рейтинг одобрения президента Владимира Зеленского в июне 2020 года впервые упал ниже 40%. Сейчас в Украине больше тех, кто не одобряет действия и заявления президента, чем тех, кто их поддерживает.

Об этом свидетельствует социологический опрос Киевского международного института социологии.

Оценивая действия органов власти в мае-июне этого года, 38% респондентов ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского (еще в мае таких было 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%). Разница впервые за последний год стала отрицательной и составила 7 процентных пунктов.

Рейтинг одобрения Кабинета министров - всего 23%, а Верховной Рады - 21%.

Опрос проводился 20-23 июня методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) были опрошены 2000 человек. Статистическая погрешность - от 1,4% для показателей, близких к 10%, до 2,2% для показателей, близких к 50%.