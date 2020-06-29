Порошенко передал деньги на восстановление затопленной кузницы отца моряка Андрея Эйдера

Кузница была затоплена во время паводка на Прикарпатье.

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко передал помощь для восстановления семейной кузницы «Дархан» в Надворной на Прикарпатье, которую основал Дмитрий Эйдер - отец Андрея Эйдера, украинского моряка, захваченного в плен во время российской агрессии в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Во время разрушительного наводнения на Прикарпатье кузница Эйдера была полностью затоплена, вода повредила станки и электродвигатели кузнечных молотов. Поэтому Фонд Порошенко решил предоставить семье Эйдер сертификат на 100 000 гривен для покупки земельного участка под новую кузницу.

«От нашей семьи, от нашей команды помогаем вам. И наши моряки у нас также находятся на особом месте. Я горжусь, что у нас есть такие моряки, как Андрей», - отметил пятый Президент.

Фото: facebook/Эйдер Андрей Эйдер Андрей

Дмитрий Эйдер рассказал Петру Порошенко, что сын не собирается покидать военную службу. «Служит. Сейчас идет учиться на военного психолога. Хочет продолжить свою карьеру военного и помогать военнопленным. Потому что он сказал - кто не как человек, который был в плену, может помочь таким же как я», - отметил отец моряка.

«В кузнице «Дархан» семьи Эйдер в городе Надворная творится украинская история, закаляется не только сталь, но и мужское мужество. Именно здесь отец военнопленного моряка Андрея Эйдер производит кортики для наших пленных моряков. Символично, что они были изготовлены из российских снарядов», - пишет Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Кортики, изготовленные на заказ Порошенко, будут вручены нашим морякам, которые героически держались в русском плену и не изменили присягу Украине.