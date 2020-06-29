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Порошенко передал деньги на восстановление затопленной кузницы отца моряка Андрея Эйдера

Кузница была затоплена во время паводка на Прикарпатье.

Порошенко передал деньги на восстановление затопленной кузницы отца моряка Андрея Эйдера
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко передал помощь для восстановления семейной кузницы «Дархан» в Надворной на Прикарпатье, которую основал Дмитрий Эйдер - отец Андрея Эйдера, украинского моряка, захваченного в плен во время российской агрессии в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Во время разрушительного наводнения на Прикарпатье кузница Эйдера была полностью затоплена, вода повредила станки и электродвигатели кузнечных молотов. Поэтому Фонд Порошенко решил предоставить семье Эйдер сертификат на 100 000 гривен для покупки земельного участка под новую кузницу.

«От нашей семьи, от нашей команды помогаем вам. И наши моряки у нас также находятся на особом месте. Я горжусь, что у нас есть такие моряки, как Андрей», - отметил пятый Президент.

Эйдер Андрей
Фото: facebook/Эйдер Андрей
Эйдер Андрей

Дмитрий Эйдер рассказал Петру Порошенко, что сын не собирается покидать военную службу. «Служит. Сейчас идет учиться на военного психолога. Хочет продолжить свою карьеру военного и помогать военнопленным. Потому что он сказал - кто не как человек, который был в плену, может помочь таким же как я», - отметил отец моряка.

«В кузнице «Дархан» семьи Эйдер в городе Надворная творится украинская история, закаляется не только сталь, но и мужское мужество. Именно здесь отец военнопленного моряка Андрея Эйдер производит кортики для наших пленных моряков. Символично, что они были изготовлены из российских снарядов», - пишет Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Кортики, изготовленные на заказ Порошенко, будут вручены нашим морякам, которые героически держались в русском плену и не изменили присягу Украине.

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