Порошенко привез на затопленное Прикарпатье помощь

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Пётр Порошенко приехал на Прикарпатье в пострадавшие от разрушительного наводнения населенные пункты, чтобы передать дизель-генераторы и помпы для откачки воды в Надвирнянском районе. Об этом сообщил сайт партии.

Там отметили, что в селе Черный Поток, которое большая вода фактически отрезала от цивилизации, люди несколько дней вынуждены обходиться без электроэнергии и связи.

«Мы услышали, что собственными усилиями, к сожалению, пока что без помощи власти часть села протянула свет, и часть села уже имеет электричество, а часть - нет и живет сегодня без света. Вчера наша команда передала один дизель-генератор, и сегодня привезла второй. Чтобы пока не протянем свет, люди имели возможность получить электричество с дизель-генератора. Попросили, чтобы мы привезли мотопомпу для откачки воды. Мы привезли и это», - сообщил Порошенко.

Он также отметил, что оказана финансовая помощь для оплаты тяжелой строительной техники для восстановительных работ.

«Просили, чтобы срочно найти тяжелую технику, которую власти пока не привлекла и неизвестно когда привлечет. Сегодня мы оплачиваем технику для того, чтобы был грейдер, был экскаватор, были грузовики», - сообщил Порошенко.

Он отметил, что после осмотра разрушений будет составлен детальный план необходимых мероприятий и объемов помощи. «Мы совместно посмотрим, составим план, что нужно сделать. У кого разрушены дома - мы срочно должны выделить финансовую помощь на то, что если можно, то восстановить, если нет - то переселить», - объясняет Петр Порошенко.