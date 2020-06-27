Зеленский уволил попавшегося на взятке главу Кировоградской области

Президент Владимир Зеленский в субботу, 27 июня, уволил попавшегося на взятке главу Кировоградской области Андрея Балоня.

Об этом говорится в указе №253/2020.

Балонь уволен "согласно поданному им заявлению", говорится в документе.

Андрей Балонь с 2003 до 2015 года работал в органах внутренних дел, пройдя путь от простого следователя до начальника Управления МВД в Полтавской области.

С мая 2017 года по август 2019 года Балонь работал заместителем главы Херсонской областной администрации, а 8 ноября был назначен председателем Кировоградской ОГА.

25 июня Национальное антикоррупционне бюро задержало Балоня по подозрению во взятке 1,8 млн гривен. Как установило следствие, Балонь вместе с подчиненным предложил руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти предоставить им неправомерную выгоду в обмен на "несовершение препятствий в его деятельности".

Он арестован с правом на залог в размере 10 млн гривен.

Балонь стал первым топ-чиновником Зеленского, пойманным на коррупции.