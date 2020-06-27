Венедиктова о "посадках" топ-коррупционеров: "Все еще впереди"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отчиталась о первых 100 днях работы и пообещала, что приговоры в отношении топ-коррупционеров и политиков первого эшелона еще впереди. Об этом она рассказала в видеообращении, размещенном на сайте Офиса генпрокурора в субботу.

"100 дней в должности генерального прокурора я организовываю деятельность органов и координирую работу правоохранительной системы в сфере противодействия преступности. Чего больше всего ждет от меня общество? Конечно,"посадок". И они есть! Да, за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона - все еще впереди", - сказала Венедиктова.

За весну, которая, по ее словам, стала "символической порой наказаний", 4400 человек признаны виновными и приговорены к ограничению или лишению свободы.

Среди них 28 лиц, совершивших коррупционные преступления, 7 - уголовные преступления, причинившие ущерб в особо крупных размерах, 40 участников организованных групп и преступных организаций.

Венедиктова отметила, что под процессуальным руководством прокуроров органы правопорядка расследуют более 1 млн 400 тыс. уголовных производств, а в суд направлено более 30 тыс. дел.

"Сейчас суд принял обвинительные приговоры в отношении 167 коррупционеров, возмещено почти 100 млн грн убытков", - резюмировала генпрокурор.

Относительно преступлений в бюджетной сфере, по словам Венедиктовой, в суд направлено 829 обвинительных актов и принято более 260 обвинительных приговоров.

Напомним, 17 марта Верховная Рада дала согласие на назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой. За такое решение на внеочередном заседании проголосовали 269 народных депутатов.

Ранее она занимала должность и.о. директора Государственного бюро расследований.