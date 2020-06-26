Офис генпрокурора закрыл дело против Бахматюка и Писарука

Офис генерального прокурора закрыл уголовное производство против бизнесмена Олега Бахматюка и экс-заместителя главы Нацбанка Александра Писарука.

Это было сделано во исполнение решения Печерского районного суда Киева, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"5 июня постановлением Печерского районного суда города Киева Офис генерального прокурора обязали рассмотреть ходатайство об отмене постановления первого заместителя генерального прокурора об отмене постановления о прекращении уголовного производства, связанного с VAB банком, и отменить его. 24 июня полный текст постановления официально поступил в Офис генерального прокурора. 25 июня Офис генерального прокурора выполнил решение суда", - написала Венедиктова в фейсбуке.

Текст решения Печерского суда обнародовала пресс-служба агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка.

Напомним, что в октябре 2014 года VAB Банк, у которого возникли проблемы с ликвидностью, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. По версии следствия, VAB Банк не подал все необходимые для этого документы (например, программу финансового оздоровления банк), но правление Нацбанка выдало ему 1,2 млрд гривен.

Стоимость недвижимости, переданной в залог, была завышена почти в 25 раз. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн гривен, а не 1,8 млрд гривен, как заявил VAB.

Через 40 дней после выдачи стабкредита VAB Банк обанкротился. Деньги Нацбанку не вернули.

Присвоение стабкредита с октября 2016 года расследовали детективы НАБУ в рамках производства №12016100000001664. В феврале 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко сменил подследственность на Главное следственное управление Нацполиции, следователи которой 9 августа 2019 года закрыли производство на основании п.2 ч.1 ст.284 УПК, то есть "в связи с отсутствием состава преступления".

29 августа новым генпрокурором стал Руслан Рябошапка, и уже в сентябре его первый заместитель Владислав Каськив отменил постановление о закрытии производства и признал подследственность по делу детективами НАБУ.

В ноябре 2019 года НАБУ сообщило о подозрении 10 лицам в завладении стабкредитом. Среди подозреваемых - бывший владелец банка Олег Бахматюк, бывший глава правления VAB Денис Мальцев, экс-глава наблюдательного совета VAB Наталья Василюк, бывший замглавы НБУ Александр Писарук и другие.