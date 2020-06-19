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ГлавнаяПраво

НАБУ сообщило подозрение экс-министру инфраструктуры Омеляну за снижение портовых сборов

Считается, что это привело к недополучению более чем 30 млн гривен в бюджет. 

НАБУ сообщило подозрение экс-министру инфраструктуры Омеляну за снижение портовых сборов
Фото: Катерина Петренко

Бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну сообщили подозрение в совершении незаконных действий, из-за которых бюджет недополучил 30,4 млн гривен.

Его действия квалифицируются по ч. 2 статьи 211 УК Украины - выдача служебным лицом нормативно-правовых актов, которые уменьшают поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Следствие установило, что бывший министр в декабре 2017 года подписал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минфин выступал против уменьшения всех портовых сборов, подчеркивая, что уменьшение административного сбора приведет к недополучению доходов в бюджет.

Омелян, комментируя подозрение на своей странице в Facebook, заявил, что неделю назад его пригласили в НАБУ дать показания в уголовном производстве относительно снижения Кабмином портовых тарифов. По его словам, в 2018-19 годах благодаря этому решению морская отрасль продемонстрировала рост более чем на 20%.

"Несмотря на то, что меня пригласили в качестве свидетеля, детектив НАБУ пытается вручить мне подозрение, что уменьшение портовых тарифов и сборов привело к сокращению доходов государственного бюджета и я (хотя это было коллегиальное решение Кабмина) нанес убытки государству", - сообщил Омелян. 

По данным Госаудитслужбы и судебной экспертизы, из-за решения министр в бюджет в 2018 году не поступили 30,4 млн гривен - вместо 203,5 получено 173,1.

Напомним, что в сентябре 2017 Кабинет Министров решил снизить ставки портовых сборов с 1 января 2018 года. Соответствующее решение приняли на заседании правительства. Тогда это решение аргументировали желанием повысить грузооборот.

В декабре 2017 года Омелян подписал приказ об установлении коэфициента 0,8 к ставкам портовых сборов. Он был согласован с на тот момент первым вице-премьер-министром - министром экономразвития и торговли Степаном Кубивым и главой Государственной регуляторной службы Украины Ксенией Ляпиной.

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