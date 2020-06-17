Фигуранты дела о взятке Холодницкому перед передачей денег ходили к гадалке и священнику, - Сытник

Фигурант уголовного дела о рекордной взятке, которую якобы предлагали САП и НАБУ за закрытие уголовного производства в отношении Николая Злочевского, Николай Ильяшенко советовался со священником, одобрит ли Бог передачу денег, а другая фигурантка дела ходила к гадалке перед передачей денег.

Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил в эфире телеканала "24".

По его словам, Ильяшенко звонил в религиозное учреждение и спрашивал совета, одобряет ли такие действия Бог, а другая фигурантка ходила к гадалке и та гадала ей на картах.

"Я не шучу сейчас", - заметил Сытник.

Он добавил, что об этом свидетельствует "прослушка" фигурантов.

Сытник также сообщил, что при задержании Ильяшенко угрожал детективам наградным огнестрельным оружием, которое на данный момент изъято.

Директор НАБУ не исключил, что в деле появятся и другие подозреваемые, так как документы по делу еще анализируются.

Напомним, что 12 июня руководству НАБУ и САП пытались передать 5 млн долларов за закрытие уголовного дела против экс-министра Николая Злочевского. Это должно было стать подарком ко дню рождения Злочевского.

Дело касается возможной причастности экс-министра к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного Реал Банку (контролировался "семьей" Януковича) и их легализации. В этом деле сообщили о подозрении ряду лиц, в том числе бывшему министру.

Задержаны первый заместитель начальника ГУ ГПС в Киеве Николай Ильяшенко (он был посредником, за услуги якобы должен был получить 1 млн долларов); один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича; и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова.

Всех троих арестовали. Ильяшенко - с залогом 84,08 млн гривен, Кича - с залогом 40,36 млн гривен, Мазурову - с залогом 120,02 млн гривен.