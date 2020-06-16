Суд оставил без изменений меру пресечения главе Черновицкого облсовета

Иван Мунтян подозревается в получении взятки в размере 180 тысяч долларов.

Высший антикоррупционный суд оставил без изменения меру пресечения главе Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну. Он подозревается в получении взятки в размере 180 тысяч долларов за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Отмечается, что защита просила разрешить Мунтяну общаться со своим первым заместителем по вопросам, которые находятся на рассмотрении облсовета и не связаны с данным уголовным делом.

"Сегодня, 16 июня, следственная судья Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений ходатайство об изменении меры пресечения председателю Черновицкого областного совета. Оно поступило от адвоката, однако, по утверждению прокурора, адвокат подал ходатайство раньше, чем это предусмотрено УПК (30 дней)", - говорится в сообщении.

Таким образом, суд оставил без изменений меру пресечения в виде залога, а также запрет на исполнение должностных обязанностей Мунтяном.

Напомним, 16 октября 2019и в кабинете главы Черновицкого облсовета прошли обыски. 4 февраля Ивану Мунтяну вручили подозрение.

По данным правоохранителей, глава Черновицкого облсовета в июле 2019 потребовал у бизнесмена $400 000 за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса "Брусница", принадлежащего к коммунальной собственности. На протяжении августа-октября 2019 он получил от предпринимателя часть суммы в размере $180 тыс.