Замглавы налоговой Киева отстранили от должности

Первый заместитель начальника налоговой Киева Николай Ильяшенко, который фигурирует в деле о взятке руководителю САП Назару Холодницкому, отстранен от исполнения обязанностей на время проведения дисциплинарного производства.

Об этом информирует пресс-служба Государственной налоговой службы.

"Председатель Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко по факту нарушения присяги госслужащего открыл дисциплинарное производство и отстранил от исполнения должностных обязанностей первого заместителя начальника ГУ ГНС в Киеве Николая Ильяшенко. С целью установления причин и условий, способствовавших совершению Николаем Ильяшенко коррупционного правонарушения, назначено тематическую проверку Главного управления ГНС в Киеве", - говорится в сообщении.

Высший антикоррупционный суд сегодня должен продолжить заседание по избранию меры пресечения Николаю Ильяшенко. Замглавы ГНС вместе с еще двумя задержанными фигурирует в деле о подкупе руководства антикоррупционных органов.

Ранее сегодня ВАКС арестовал на 60 суток, до 10 августа, с возможностью внесения залога в 40,3 млн гривен Андрея Кичу, которого называют директором по правовым вопросам газодобывающей компании "Бурисма", владельцем и руководителем которой является экс-министр экологии времена президентства Виктора Януковича Николай Злочевский.

Третий из задержанных фигурантов дела - бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины, которого в САП называли "доверенным лицом экс-министра экологии", его имя публично пока не указывалось.