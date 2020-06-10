Суд отклонил апелляцию Кабмина на обязательство выплат Суркисам в деле Приватбанка

Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Кабмина на решение Печерского районного суда от 9 февраля 2017 года, которым Приватбанк обязывался исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с оффшорными компаниями братьев Суркисов на сумму около $257 млн. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на юридического советника Приватбанка Андрея Пожидаева.

"Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляции Кабинета министров, оставил определение Печерского райсуда в силе. Мы готовимся к подаче кассационной жалобы и рассмотрении данного дела Верховным судом, поскольку у Верховного суда однозначная практика - определение об обеспечении иска не может подменять решение спора по сути", – сказал он.

Согласно постановлению Печерского районного суда Киева, Приватбанк должен выплатить компаниям, связанным с Суркисами, больше 250 млн долларов по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии Приватбанка при национализации (bail in).

Напомним, что в апреле 2020 Киевский апелляционный суд также отклонил апелляционную жалобу государственного исполнителя, оставив в силе постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный Приватбанк выплатить более $250 млн в пользу шести оффшорных компаний братьев Суркисов.

28 мая 2020 в Приватбанке заявили, что исполнительные производства по заявлениям компаний семьи Суркисов были открыты по поддельным документам.

15 июня 2020 Большая Палата Верховного Суда продолжит рассмотрение другого дела по иску семьи Суркисов - об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров bail-in.