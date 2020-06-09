Двух экс-бойцов "Беркута" подозревают в фальсификации доказательств в делах Майдана

Из-за незаконных действий экс-правоохранителей участник акции протеста был взят под стражу за особо тяжкое преступление, которого он не совершал.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в препятствии проведению митингов на Майдане Незалежности в 2013-2014 годах двум бывшим сотрудникам спецпоразделения "Беркут".

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований совместно с прокурорами Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении двум бывшим милиционерам полка особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Экс-правоохранители подозреваются по ст. 340 (незаконное препятствование организации и проведению собраний, митингов, походов и демонстраций) и ч. 2 ст. 384 (предоставление следователю заведомо ложных показаний) Уголовного кодекса.

Следствие установило, что 22 января 2014 года бывшие милиционеры полка "Беркут" фальсифицировали доказательства в отношении одного из незаконно задержанных участников акции протеста. Они предоставили заведомо ложные показания о якобы участии последнего в массовых беспорядках на улице Грушевского в Киеве, которые сопровождались уничтожением имущества.

В результате незаконных действий экс-правоохранителей участник акции протеста был взят под стражу за особо тяжкое преступление, которого он не совершал.