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КС получил представление Верховного суда по поводу карантинных ограничений

Речь, в частности, идет о законности уменьшения зарплат судьям.

КС получил представление Верховного суда по поводу карантинных ограничений
Фото: Конституційний Суд України

Сегодня, 4 июня, в Конституционный Суд поступило представление Верховного Суда относительно конституционности установления ограничений на время карантина, предусмотренных положениями отдельных нормативно-правовых актов, принятых Кабинетом министров Украины и Верховной Радой.

Об этом сообщает пресс-служба КС и правового мониторинга.

В частности, Верховный Суд просит проверить на соответствие Конституции Украины подпункты 5, 6, 7, 14 пункта 3, абзац шестой пункта 6 постановления Кабинета министров Украины "Об установлении карантина с целью предотвращения распространению на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий" от 20 мая 2020 года №392.

Также указывается на необходимость проверить пункты 10, 17 Порядка осуществления противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией, утвержденного постановлением Кабмина от 20 мая 2020 №392, части первую и третью ст.29 закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" от 14 ноября 2019 №294-ІХ; абзац девятый пункта 2 раздела 11 "Заключительные положения" закона Украины "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" от 13 апреля 2020 №553-ІХ.

С текстом конституционного представления можно ознакомиться на официальном веб-сайте КС в рубрике "На рассмотрении суда".

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