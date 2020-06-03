Восемь участников перестрелки в Броварах, в т.ч. один из организаторов, арестованы без права залога

Одного участника перестрелки суд арестовал с залогом в 630 тыс. грн, еще одного отправил под круглосуточный домашний арест.

Суд отправил под стражу еще 8 подозреваемых в деле о перестрелке в Броварах Киевской области.

Они арестованы без права внесения залога по подозрению в покушении на убийство и бандитизме, информирует пресс-центр МВД.

"Шевченковский столичный суд избрал меры пресечения задержанным участникам вооруженной банды в Броварах", - сказано в нем.

2 июня полиция Киевской области задержала еще 13 участников перестрелки в Броварах.

В настоящее время всем задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса.

Также 12 лицам объявлено о подозрении по ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса.

По состоянию на 21:00 Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения 8 фигурантам, в том числе организатору по прозвищу "Журавль", или "Виха", избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 60 суток без права внесения залога.

Одному участнику перестрелки избрано содержание под стражей с правом внесения залога в размере 630 300 гривен, еще одному - круглосуточный домашний арест.

1 июня суд отправил под стражу 20 участников перестрелки в Броварах, двум лицам суд заочно объявил о подозрении.

Напомним, утром 29 мая на улицах Броваров возле Киева произошла перестрелка, из травматического оружия были ранены трое людей. В драке со стрельбой принимали участие 67 человек. Причина инцидента - конфликт из-за распределения пассажиропотока между перевозчиками.

К разборкам привлекли сотрудников частной охранной фирмы из Винницы и местных "титушек". По данным следствия, участникам конфликта из Винницы обещали по 800 гривен в день.

Сначала следователи открыли три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия; умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием. Позже действия участников перестрелки в Броварах дополнительно квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц.

Глава МВД Арсен Аваков обещал жестоко наказать виновников перестрелки.