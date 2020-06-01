Замначальника ГУ ГосЧС в Одесской области избрали меру пресечения

Он подозревается в принятии предложения или неправомерного вознаграждения.

Заводской районный суд Николаева избрал меру пресечения замначальника ГУ по предотвращению чрезвычайным ситуациям ГУ ГосЧС в Одесской области.

Он подозревается в принятии предложения, обещания или получении неправомерного вознаграждения служебным лицом (ч.3 ст. 268 УК Укрианы). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По результатам рассмотрения ходатайство следователя следственного отдела ГБР в Николаеве подозреваемому назначили содержание под стражей с залогом в размере 126 120 гривен.

Решение выносила следственная судья И. Боброва.

Напомним, что 13 декабря было открыто уголовное производство по факту халатности сотрудников ГосЧС в Одесской области, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании Одесского колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, в котором при пожаре погибли 16 человек. Кроме того, в здании одесского ГосЧС ГБР провело обыски. Следователи изъяли материалы проверок с 2014 года.