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Замначальника ГУ ГосЧС в Одесской области избрали меру пресечения

Он подозревается в принятии предложения или неправомерного вознаграждения. 

Замначальника ГУ ГосЧС в Одесской области избрали меру пресечения
Фото: pfu.gov.ua

Заводской районный суд Николаева избрал меру пресечения замначальника ГУ по предотвращению чрезвычайным ситуациям ГУ ГосЧС в Одесской области. 

Он подозревается в принятии предложения, обещания или получении неправомерного вознаграждения служебным лицом (ч.3 ст. 268 УК Укрианы). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По результатам рассмотрения ходатайство следователя следственного отдела ГБР в Николаеве подозреваемому назначили содержание под стражей с залогом в размере 126 120 гривен.

Решение выносила следственная судья И. Боброва. 

Напомним, что 13 декабря было открыто уголовное производство по факту халатности сотрудников ГосЧС в Одесской области, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании Одесского колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, в котором при пожаре погибли 16 человек. Кроме того, в здании одесского ГосЧС ГБР провело обыски. Следователи изъяли материалы проверок с 2014 года.

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