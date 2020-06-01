Из-за беспорядков в США погибли трое человек, в 25 городах ввели комендантский час
Из-за беспорядков в США погибли трое человек, в 25 городах ввели комендантский час
Китай изменил версию происхождения коронавируса
Китай изменил версию происхождения коронавируса
Массовые протесты в США. Смерть афроамериканца в Миннеаполисе, сожжённый полицейский участок, война Трампа и Twitter
Массовые протесты в США. Смерть афроамериканца в Миннеаполисе, сожжённый полицейский участок, война Трампа и Twitter
SpaceX со второй попытки отправила астронавтов в космос на Сrew Dragon (прямая трансляция)
SpaceX со второй попытки отправила астронавтов в космос на Сrew Dragon (прямая трансляция)
​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
В Украине обнаружили еще 468 инфицированных коронавирусом
В Украине обнаружили еще 468 инфицированных коронавирусом
Корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался при испытаниях двигателя
Корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался при испытаниях двигателя
Возле границы с Польшей задержали сборщиков "дани" с перевозчиков
Возле границы с Польшей задержали сборщиков "дани" с перевозчиков
ГлавнаяПраво

Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного

ВСП уволил ее в январе.

Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
Елена Литвиненко
Фото: Youtube

Судья Барышевского районного суда Елена Литвиненко, которая вынесла решение о приостановлении действия лицензии авиаперевозчика SkyUp, до сих пор числится в штате суда.

Как сообщил в комментарии LB.ua глава суда Александр Лисюк, Елена Литвиненко находится на больничном.

"Она находится на больничном", - ответил Лисюк на вопрос, почему Литвиненко до сих пор не отчислена из штата суда, тогда как Высший совет правосудия уволил ее 9 января этого года.

"Она была в отпуске, во время отпуска сломала руку. Сейчас - на больничном до 11 июня, если не ошибаюсь", - добавил глава суда.

Он также подтвердил, что в период больничного отчислить из штата судью невозможно.

Напомним, Государственное бюро расследований 28 мая сообщило о подозрении Елене Литвиненко. Ей вменяют вынесение заведомо неправосудного постановления (ч. 1 ст. 375 Уголовного кодекса).

Как известно, своим решением Литвиненко приостановила лицензию SkyUp 24 мая 2019 года. Основанием для принятия определения о приостановке лицензии стал иск жительницы Барышевки Оксаны Пасенко. Журналисты "Схем" нашли эту женщину, и она призналась, что не обращалась в суд.

Постановление судьи Литвиненко через несколько месяцев было отменено в апелляционной инстанции.

В январе 2020 года Высший совет правосудия уволил судью Литвиненко.

Вікторія МатолаВікторія Матола, Редакторка відділу "Право"
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также