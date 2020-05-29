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Четырех фигурантов дела об убийстве "Сармата" отпустили под домашний арест

Защита просила для них ночной домашний арест.

Четырех фигурантов дела об убийстве "Сармата" отпустили под домашний арест
Виталий Олешко (Сармат)
Фото: Facebook

Бердянский горрайонный суд отпустил под домашний арест четырех фигурантов дела об убийстве  общественного активиста Виталия Олешко ("Сармата").

Об этом сообщил адвокат потерпевшей, жены "Сармата" Татьяны Олешко Дмитрий Бубнов, передает hromadske.

Соответствующее решение приняла коллегия судей Богомолова, Вирченко, Днистрян.

По словам адвоката, меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест изменили обвиняемым Михаилу Сигиде, Николаю Ломако, Александру Обухову, Максиму Влидимиренкову.

Защита фигурантов просила для них ночной домашний арест.

Напомним, Виталия Олешко застрелили 31 июля 2018 года в Бердянске.

Подозреваемых исполнителей убийства «Сармата» задержали 2019 в день совершения преступления (Артем Матюшин, Николай Ломако, Александр Обухов, Максим Владимеренков).

В конце августа один из задержанных дал обличительные показания против предполагаемого организатора убийства Михаила Сигиду, и вскоре он был задержан.

В декабре был задержан еще один предполагаемый организатор - бизнесмен из Днепра Евгений Бродский.

По данным следствия, он является подозреваемым организатором убийства, который финансировал преступление. В частности в разговорах других фигурантов преступления речь идет о $1000.

Расследование в отношении 11 подозреваемых в убийстве Олешко завершилось 1 июля 2019. Расследование по заказчикам убийства выделено в отдельное производство.

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